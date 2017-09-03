قال مسؤولو إغاثة: إن مخيمات الإغاثة وصلت إلى كامل طاقتها بينما واصل آلاف اللاجئين من الروهينغا التدفق على بنغلاديش، يوم الأحد، فارين من جرائم الجيش غرب ميانمار.

وقالت فيفيان تان، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: إن حوالي 73 ألف شخص عبروا الحدود منذ اندلاع أعمال العنف في الخامس والعشرين من أغسطس.

بدأت أعمال العنف والهجرة الجماعية بعد أن هاجم مسلحون من الروهينغيا مواقع للشرطة والقوات شبه العسكرية في ميانمار، في ما قالوا إنها محاولة لحماية أقلياتهم العرقية من اضطهاد قوات الأمن في البلد ذي الأغلبية البوذية.

وفي المقابل، أطلق الجيش العنان لما أسماها "عمليات إبادة" للقضاء على المتمردين.

وذكر مسؤول إغاثة آخر السبت أن أكثر من 50 لاجئا وصلوا وهم مصابون بأعيرة نارية وتم نقلهم إلى المستشفيات في مدينة كوكس بازار، على الحدود مع ميانمار.

القاعدة تدعو للانتقام

الى ذلك دعا مساء السبت 2 سبتمبر/أيلول 2017، قيادياً بارزاً بفرع القاعدة في اليمن إلى هجمات على السلطات في ميانمار، لدعم أقلية الروهينغا المسلمة مع فرار الآلاف منهم من عملية إبادة تشنّها قوات الحكومة على قراهم.

وقال مركز سايت لرصد المواقع الجهادية: يشكل الروهينغا في ميانمار البالغ عددهم حوالي 1.1 مليون أحد أكبر التحديات التي تواجه زعيمة البلاد أونج سان سو كي، التي يتهمها منتقدون غربيون بالفشل في دعم الأقلية المسلمة التي دأبت على الشكوى من الاضطهاد.

وفي رسالة مصورة نشرتها مؤسسة الملاحم الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة دعا "خالد باطرفي" المسلمين في بنغلادش والهند وإندونيسيا وماليزيا، إلى دعم إخوانهم من مسلمي الروهينغا في المواجهة ضد "أعداء الله".

غضب إندونيسي

من جهتها قالت شرطة جاكرتا: إن قنبلة حارقة ألقيت على سفارة ميانمار في العاصمة الإندونيسية في الساعات الأولى من يوم الأحد، وأدت لحدوث حريق صغير.

ويأتي هذا في ظل تصاعد الغضب في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، الذي يقطنه أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، بشأن العنف ضد الروهينجا المسلمين في ميانمار.

وقالت شرطة جاكرتا في بيان يوم الأحد إن ضابط شرطة كان يقوم بدورية في شارع خلف السفارة عندما رصد حريقا في الطابق الثاني من المبنى في حوالي الساعة 0235 بالتوقيت المحلي (0935 بتوقيت جرينتش) وأبلغ ضباط الشرطة الذين يحرسون البوابة الأمامية للسفارة.

ميانمار تستنجد

من جانبه حثّت ميانمار المسلمين في شمال غرب البلاد المضطرب على التعاون في البحث عن المتمردين، الذين أدت هجماتهم المنسقة على نقاط أمنية إلى حملة عسكرية أشعلت واحدة من أعنف موجات العنف التي واجهتها أقلية الروهينجا خلال عقود.

وقالت فيفيان تان المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لرويترز يوم الأحد: إن وكالات الإغاثة تقدر عدد الروهينجا الفارين إلى بنجلادش المجاورة بنحو 73 ألف شخص منذ اندلاع العنف في الأسبوع الماضي.

وسار مئات اللاجئين يوم الأحد عبر حقول الأرز من نهر ناف الذي يفصل بين البلدين إلى بنجلادش وهم يستهلكون الموارد الشحيحة التي قدمتها جماعات إغاثة ومجتمعات محلية تساعد عشرات الآلاف بالفعل.

مسلمو الروهينغا قطعت رؤوسهم وقتلوا ذبحا

كما أوردت صحيفتا "ذي إندبندنت" و"ديلي تلغراف" البريطانيتان روايات نقلتها منظمات إغاثية من ناجين من أقلية الرهينغا المسلمة، تتحدث عن اعتقالات وعمليات ذبح الأطفال وحرقهم في أكواخ من الخيزران.

وتقول صحيفة ذي إندبندنت: إن نحو ستين ألف لاجئ يعتقد أنهم فروا من ميانمار إلى بنغلاديش خلال أسبوع عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار، في حين يعتقد مراقبون أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

ومن هذه الروايات ما قاله عبد الرحمن (41 عاما) الذي أكد أنه نجا من خمس هجمات على قريته.

ويقول عبد الرحمن لمنظمة "فورتفاي رايتس" إن مجموعة من رجال الروهينغا تم تقييدهم واحتجازهم في كوخ من الخيزران قبل أن تُضرم النار فيهم.

ويشير إلى أن شقيقه قتل وأحرق مع المجموعة، مضيفا أنه عثر على أفراد آخرين من العائلة قتلى وقد بدت علامات التعذيب على أجسادهم.