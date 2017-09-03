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|رقم الخبر: 202012
|تاريخ النشر: أيلول 03, 2017
|الوقت: 16:11
|الاقسام: ثقافة وفن
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ينجو من خطر الطوفان من أبحر بسفينة حيدر
قصيدة أجادت بها قريحة الشاعر جليل هاشم البكاء بعد تحرير تلعفر من الدواعش الارهابيين:
وطن من رجس يتطهر
مدن من شر تتحرر
لن يبقى شبر محتل
ولنا قد عادت تلعفر
جاهد بالحرف ومايعطي
فجهادك بالقلم الأكبر
والحرب عند الجهال
لا تعدو المدفع والخنجر
قد تكسب حربا أو تخسر
ويموت الإنسان ويأسر
لكنك لن تقهر خصمك
إن لم تغلبه بما فكر
من ادرك معنى الثقلين
اقرب للفكر من العسكر
يأمر بالمعروف وينهى
عن كل الباطل والمنكر
أعداء الشيعة كفار
وعلى سنة طه أخطر
والسنة منهاج الحق
وطريق من والى حيدر
والعقل سلاحك فاحفظه
وبعون الله به تظفر
من يحمي الدين هو الحر
والعاقل من كان تدبر
وغدا يوم الحشر سنلقى
حيدر يسقي ماء الكوثر
مهما صمت أو صليت
فعلى مافي قلبك تأجر
أعطاك الله من النعم
والعقل من النعم الأكثر
أفكار السوء فقد ورثت
لاكل مايعرف يذكر
في قلب الحاقد ما يضمر
فبزلات لسان يظهر
حكام السوء فقد قالوا
من طه ومن بدر نثأر
حرب الاشرار على الدين
من موّل من أفتى وكفر
وسلاح في كف الغدر
يأتي ممن ورثوا خيبر
من أسس أحزاب القتل
يأخذ من ابليس ويأمر
أعداء الدين قد إتحدوا
وسيبقى الحق ولن يقهر
داعش معناها مختصر
دولة أعداء علي شر
ما أسعد من عاش ليحضى
بولاية حيدر وأستبصر
نهج الشيعة سنة طه
ملعون فيها من زور
ينجو من خطر الطوفان
بسفينة حيدر من ابحر
من خالف أمرا لله
يمشي ولكن دوما يعثر
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