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رقم الخبر: 202011 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة افلام ايرانية في مهرجان «Fer» الدولي

ثلاثة افلام ايرانية في مهرجان «Fer» الدولي

تأهلت ثلاثة افلام سينمائية ايرانية للمشاركة في مهرجان «Fer» الدولي للأفلام في كوسوفو.

والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي:

«الجميل والافرنج» (قشنك وفرنك) للمخرج وحيد موسائيان، «السينما البدائية» (سينما نيمكت) للمخرج محمد رحمانيان، «منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان جهل ويكم) للمخرج حميدرضا قرباني.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الأول من سبتمبر وتستمر حتى السادس منه.

يذكر أن «الجميل والافرنج» و«السينما البدائية» سبق ان شاركا في مهرجان «ساو باولو» الدولي للأفلام بالبرازيل وان «منزل في الشارع 41» شارك اضافة الى مهرجان «ساوباولو» في مهرجان «ميدفيلم» في ايطاليا ومهرجان «تيبران» في كاليفورنيا ومهرجان «بنغلور» في الهند.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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