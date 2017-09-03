انطلقت عملية إنتاج مسلسل أنيميشن عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم تحت عنوان «محمد رسول الله (ص)» كأكبر مجموعة أنيميشن تلفزيونية في جمهورية إيران الإسلامية.

ويعتبر العمل من أضخم إنتاجات الرسوم المتحركة في إيران في القالب الديني والتاريخي وتهدف المجموعة إلى سرد حياة النبي الأعظم(ص) ويتناول الفترات التاريخية قبل ولادة النبي الأكرم (ص) حتى نهاية فترة الإمامة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع).

ويستفاد من أقصى القدرات الفنية والتقنية المتاحة في إيران في إنتاج العمل ويستهدف إلى خلق وحدة وتوحيد وائتلاف بين جميع مسلمي العالم.

وتستغرق مدة إنتاج هذه المجموعة الأنيميشن التلفزيونية نحو ست (6) سنوات ويتوقع ان يجذب شريحة كبيرة من المشاهدين ويلاقي إعجابهم .

وسبق ان تم إنتاج فيلم «محمد رسول الله(ص)» السينمائي عام ۲۰۱۵ للمخرج الكبير مجيد مجيدي في إيران حيث حظي بترحيب وطني وإقليمي ودولي من قبل الجمهور.