قامت مجموعة من العلماء الهولنديين بدراسة حول المدة القصوى التي يمكن ان يعيشها الإنسان، وفقا لموقع جامعة تيلبورغ.

وقد أثبت العلماء بأن المدى الأقصى لعمر الرجال يمكن أن يصل الى 114,1 سنة، بينما يصل عند النساء الى 115,7سنة، العلماء توصلوا الى هذه النتائج من خلال تحليلهم لمتوسط أعمار 75 ألف شخص هولندي، كانوا قد توفيوا في السنوات الثلاثين الأخيرة، بعمر ناهز 94 عاما.

ولاحظ العلماء بأن الفترة القصوى للحياة البشرية لم تتغير بالنسبة للفترة الممتدة من عام 1986 و حتى 2015، يذكر بأن حامل الرقم القياسي لمتوسط العمر المتوقع هي السيدة الفرنسية زانا كالمان التي توفيت عن عمر 122 سنة و 164 يوم.