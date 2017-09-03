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رقم الخبر: 202009 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء يكتشفون الحد الأقصى لعمر الإنسان

العلماء يكتشفون الحد الأقصى لعمر الإنسان

قامت مجموعة من العلماء الهولنديين بدراسة حول المدة القصوى التي يمكن ان يعيشها الإنسان، وفقا لموقع جامعة تيلبورغ.

وقد أثبت العلماء بأن المدى الأقصى لعمر الرجال يمكن أن يصل الى 114,1 سنة، بينما يصل عند النساء الى 115,7سنة، العلماء توصلوا الى هذه النتائج من خلال تحليلهم لمتوسط أعمار 75 ألف شخص هولندي، كانوا قد توفيوا في السنوات الثلاثين الأخيرة، بعمر ناهز 94 عاما.

ولاحظ العلماء بأن الفترة القصوى للحياة البشرية لم تتغير بالنسبة للفترة الممتدة من عام 1986 و حتى 2015، يذكر بأن حامل الرقم القياسي لمتوسط العمر المتوقع هي السيدة الفرنسية زانا كالمان التي توفيت عن عمر 122 سنة و 164 يوم.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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