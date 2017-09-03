يعرض الفيلمان الايرانيان القصيران «الجسر» للمخرج امين قشقائيان و«مدير المدرسة» للمخرج حميدرضا حسينيان في مهرجان «أتلانتيك» الدولي المقام حاليا في كولومبيا بامريكا الجنوبية.

ويتنافس الفيلمان في قسم «ايام الطفولة» مع افلام من شتى انحاء العالم.

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الثالثة في الـ30 من اغسطس المنصرم واستمر حتى الثاني من سبتمبر الجاري.

يذكر انه يمثل ايران في قسم «ايام الطفولة» الى جانب فيلمي «الجسر» و«مدير المدرسة»، فيلم «المكان المحدود» للمخرج والمنتج سيامك أحمدي.