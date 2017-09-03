كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن أقل من 1% من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يحصلون على الكمية الموصى بها من التمارين الرياضية التي من شأنها تساعدهم على تجنب السمنة في السنوات اللاحقة.

ووفقاً لموقع صحيفة«ديلي ميل» البريطانية، خلصت الدراسة التي أجراها المركز الطبي بمستشفى سينسيناتي للأطفال أن واحدا من كل خمسة من الأطفال لا يأكلون ما يكفي من الفواكه والخضراوات، ويقضون الكثير من الوقت أمام الموبايل والتابليت والتليفزيون.

وأشار الباحثون إلى أن مستوى ممارسة الرياضة في مرحلة ما قبل المدرسة تؤثر على فرص ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع 2 وتشوهات القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون إن تقريرهم يعزز الحاجة الماسة لتنفيذ قواعد لخفض معدل السمنة المفرط، كما يحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي “CDC” من ارتفاع مستوى السمنة، حيث إن هناك ما يقرب من 13 مليون طفل أمريكي ومراهق يعانون من السمنة المفرطة.

وشدد الباحثون على ضرورة حصول الأطفال على خمس حصص من الفواكه والخضروات على الأقل، وقضاء أقل من ساعتين في النظر إلى الشاشات «الموبايل والتليفزيون»، والانخراط في النشاط البدني لمدة ساعة واحدة وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر.