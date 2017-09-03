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رقم الخبر: 202006 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم المخرجين الإيرانيين «ضياء الدين دري» و«ابو القاسم طالبي»

تكريم المخرجين الإيرانيين «ضياء الدين دري» و«ابو القاسم طالبي»

نادي مراسلي قوات التعبئة الإيراني يكرم في مؤتمره الوطني المخرجين الإيرانيين القديرين «ضياء الدين دري» و«ابو القاسم طالبي».

وبمناسبة إحياء ذكرى مقاومة الإستعمار البريطاني في مبنى وكر التجسس في السفارة الأمريكية في طهران، يكرم المؤتمر الوطني لنادي مراسلي قوات التعبئة المخرج «ضياء الدين دري» مخرج مسلسل «الحقيبة البريطانية» (کيف انجليزي)، والمخرج «ابو القاسم طالبي» مخرج الفيلم السينمائي «ميتم إيران» (يتيم خانه ايران). 

واقام المؤتمر یوم امس الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري في وكر التجسس الأمريكي في العاصمة الإيرانية طهران، ومن المقرر أن يتم خلاله الكشف عن أكمل برنامج حاسوبي للمراسلين المحليين، وعن أول مجموعة تعليمية مصورة لتحرير الأخبار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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