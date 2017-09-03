وبمناسبة إحياء ذكرى مقاومة الإستعمار البريطاني في مبنى وكر التجسس في السفارة الأمريكية في طهران، يكرم المؤتمر الوطني لنادي مراسلي قوات التعبئة المخرج «ضياء الدين دري» مخرج مسلسل «الحقيبة البريطانية» (کيف انجليزي)، والمخرج «ابو القاسم طالبي» مخرج الفيلم السينمائي «ميتم إيران» (يتيم خانه ايران).

واقام المؤتمر یوم امس الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري في وكر التجسس الأمريكي في العاصمة الإيرانية طهران، ومن المقرر أن يتم خلاله الكشف عن أكمل برنامج حاسوبي للمراسلين المحليين، وعن أول مجموعة تعليمية مصورة لتحرير الأخبار.