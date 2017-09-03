أعلن رئيس دائرة الشؤون الدولية في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في مدينة قم المقدسة، أنه تمت استضافة اكثر من ۱۱ ألف سائح أجنبي أغلبهم من اتباع الدين المسيحي في مرقد السيدة المعصومة (س) منذ ۲۱ آذار/مارس ۲۰۱۷.

وأشار كمال ثريا أردكاني، الى أن الروضة المقدسة لكريمة أهل البيت (س)، قامت بالتخطيط المطلوب من اجل استضافة السياح، وقال: ان دائرة الشؤون الدولية تستضيف السياح في القسم السياحي كل يوم من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا.

وأوضح انه تم تخصيص البوابتين رقم ۱ و۱۷ لدخول السياح، وأضاف: ان خبراء دائرة الشؤون الدولية يستقبلون السياح، وهناك برامج للسياح للتعريف بالروضة المقدسة وتدور حول محور التعريف بالشخصيات المدفونة في المرقد المقدس، وشرح لتاريخ مختلف المعالم فيه.

ولفت هذا المسؤول في الروضة المقدسة للسيدة المعصومة(س) الى انه اذا استدعت الحاجة سيتم ترتيب جلسات للسياح لطرح الاسئلة الدينية والإجابة عليها، وايضا طرح المواضيع الحرة والحوار بين الأديان وتداول الآراء بشأن مواضيع من قبيل السلام والحرية والحجاب وحقوق الانسان وذلك بحضور الخبراء في مكتب الشؤون الدولية.

وأردف أردكاني انه يتم توزيع مواد ثقافية بين السياح بشأن الاسلام وقم ومرقد السيدة المعصومة سلام الله عليها بشكل مجمل ومفصل، بما فيها توزيع كتب بمختلف اللغات للمخاطبين.

وأعلن رئيس دائرة الشؤون الدولية للروضة المقدسة للسيدة المعصومة سلام الله عليها، انه منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في ۲۱ آذار/مارس ۲۰۱۷) تمت استضافة ۲۰۱۰ مجموعات سياحية وإقامة ۱۷۰ جلسة للأسئلة والأجوبة والنقاش الحر، وبالمجموع تمت استضافة ۱۱۲۰۰ سائح اجنبي اغلبهم من اتباع الديانة المسيحية، كان ٦۰۰۰ منهم من النساء.