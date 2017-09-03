إنطلقت الدورة الـ 40 من المسابقة الوطنیة للقرآن الکریم في مدینة أرومیة شمال ایران.وبدأ المقرئ الشهیر «حامد ولیزاده» الیوم الأول من المسابقة بتلاوة آیات من القرآن الکریم.

وألقی المدیر العام للأوقاف في محافظة أذربایجان الغربیة الشیخ «ناصر جوانبخت» الکلمة الإفتتاحیة مرحبا بجمیع المشارکین في المسابقة في دورتها الـ 40 التی تستضیفها مدینة أرومیة مرکز محافظة آذربایجان الغربیة.

وقال ان القرآن هو النبراس المضیئ الذي یسعی أعداء الإسلام منذ فجر الدین الإسلامي حتی الیوم إطفاء نوره المضیئ ولکن شاء الله ان یسطع نور القرآن وان یتوسع یوما بعد یوم.

ثم ألقی ممثل ولي الفقیه ورئیس منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة الشیخ «علي محمدي» کلمة هنأ فیها جمیع النشطاء القرآنیین علی إنطلاق هذه الدورة من المسابقة الوطنیة للقرآن الکریم.

یذکر ان المسابقة الوطنیة للقرآن الکریم في ایران في دورتها الـ 40 إنطلقت السبت وسوف تستمر لغایة 17 سبتمبر لفئتي الرجال والنساء في فروع التلاوة والحفظ والحدیث والمعارف القرآنیة وقراءة الدعاء.