عادت إيران الى قائمة بطولة العالم للجودو في يومها السادس بكسب اللاعب "سعيد ملايي" ميدالية برونزية، وذلك بعد مرور 10 سنوات من غيابه فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه البطولة التي إنطلقت منذ يوم الإثنين الماضي في 28 أغسطس 2017 وبضيافة مدينة "بودابوست" المجرية، شارك فيها 727 لاعبا للجودو من 126 دولة إذ إحتلت اليابان حتى هذه اللحظة المركز الأول من خلال إحراز 6 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.

وتبوأت صربيا المركز الثاني تتبعها المانيا في المركز الثالث بكسب كل منهما ميدالية ذهبية، حين التحق بذلك كل من آذربيجان بإحرازها مداليتين فضيتين وروسيا بإحرازها مدالية فضية وأخرى برونزية ومن ثم إيطاليا بكسبها مدالية فضية، في المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب.

أما الفريق الإيراني استطاع حجز المركز الثاني عشر ليعود الى قائمة الفائزين بالميداليات في هذه البطولة العالمية بعد مرور 10 سنوات من غيابه فيها وذلك بكسب اللاعب "سعيد ملايي" ميدالية برونزية.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة انتهت أمس الاحد 3 / 9 الجاري.