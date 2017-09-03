اعلن القنصل الايراني العام في فرانكفورت مهدي شهرياري بان 20 الف طبيب ايراني يعملون في المانيا في الوقت الحاضر.

وفي حديث له خلال ملتقي اقيم مساء السبت في مدينة بجنورد بعنوان «الاسرة الجامعية والنخب» في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق ايران)، بحضور الجراح البروفيسور الايراني الشهير مجيد سميعي، ان الكثير من هؤلاء الاطباء يحملون اختصاصات وهم موضع ثقة المواطنين الالمان نظرا لكفاءتهم واخلاصهم في العمل.

واكد باننا نفخر بوجود هؤلاء الاطباء، واعتبر ان البروفيسور سميعي يحمل علي عاتقه مسؤولية غير رسمية في تمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف، نحن كدبلوماسيين هنالك قيود امامنا الا ان البروفيسور سميعي يمكنه القيام باعمال كبري في هذا السياق.

يذكر ان البروفيسور سميعي توجه اليوم السبت الی مدينة بجنورد في زيارة تستغرق يومين لتفقد المراكز العلمية والجامعية وكذلك الاجتماع باساتذة جامعات محافظة خراسان الشمالية.