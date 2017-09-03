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رقم الخبر: 201999 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: رياضة  
نادال يكشف كيف تخطى معاناته أمام ليوناردو بأمريكا المفتوحة

نادال يكشف كيف تخطى معاناته أمام ليوناردو بأمريكا المفتوحة

اجتاز رافاييل نادال، المصنف الأول عالميًا، معاناة مبكرة قبل أن يسحق الأرجنتيني ليوناردو ماير (6-7)، (6-3)، (6-1)، (6-4)، ويبلغ ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس السبت.

وبدأ نادال، الذي يتطلع لحصد لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، المباراة بشكل متوسط، لكن بمجرد أن استعاد إيقاعه تمكَّن من التفوق تحت السقف المغلق، في إستاد آرثر آش في نيويورك، وسيلعب نادال مع الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف في اللقاء المقبل.

وقال نادال "كان الموقف صعبًا في المجموعة الأولى، وتعرضت لمحاولات لكسر إرسالي في بداية المجموعة الثانية، قاتلت وكنت حاضرًا من الناحية الذهنية، ثم بدأت اللعب بشكل أفضل".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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