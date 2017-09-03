عادت رائدة الفضاء الأمريكية، بيغي ويتسون، أكثر نساء العالم خبرة بالفضاء إلى الأرض امس الاحد، محققة العديد من الأرقام القياسية.

وتغادر رائدة الفضاء، المحطة الفضائية الدولية، السبت، متجهة إلى منزلها بعد غياب دام 9 أشهر ونصف. وستكون قد قضت 665 يوماً في الفضاء عند وصولها إلى كازاخستان برفقة رائد فضاء أمريكي آخر ورائد فضاء روسي، إلا أن الأرقام التي حققتها لا يضاهيها أي أمريكي آخر.

وخلال ثالث وآخر مهامها أصبحت عالمة الكيمياء الحيوية البالغة من العمر 57 عاماً، أكبر النساء عمراً ممن وصلن للفضاء، كما قامت بالسير 10 مرات في الفضاء، أكثر من أي امرأة أخرى.

وقبل عودتها إلى موطنها في هيوستن، التي تجتاحها عاصفة عنيفة، ستمر على ألمانيا، ومن المفترض أن تصل إلى منزلها بحلول امس الأحد، وقالت إنها تشتهي تناول البيتزا وأن تجلس على مرحاض عادي.