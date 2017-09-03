تتَّجه أنظار كل السوريين مساء الثلاثاء، إلى إستاد آزادي في طهران الذي يستضيف مواجهة نسور قاسيون أمام إيران في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018

وتُعدُّ المواجهة هي الأهم في تاريخ السوريين الكروي؛ لأن الفوز بها، وخسارة كوريا الجنوبية، أمام أوزبكستان يؤهل منتخب نسور قاسيون، مباشرة إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخهم.

المنتخب السوري، كان قد أحيا آماله بالفوز على قطر (3-1) يوم الخميس، ليحتل المرتبة الثالثة بالمجموعة الأولى بـ12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان الرابعة، وبفارق نقطتين خلف كوريا الجنوبية.

وتستضيف أوزبكستان، كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، وفوزها مع فوز سوريا يؤهل نسور قاسيون للمونديال مباشرة.

ونرصد في هذا التقرير 3 أسباب، قد تُسهِّل من مهمة سوريا في الفوز وبلوغ المونديال:

1 - فرصة ذهبية

يدرك الجهاز الفني بقيادة أيمن الحكيم، ولاعبي سوريا أنَّهم أمام فرصة لن تتكرر كثيرًا، لذلك كشف الحكيم عن أنَّه سيدفع بكل أوراقه الرابحة، وسيلعب بتكتيك مختلف، خاصة وأنَّ صفوفه مكتملة بعودة أحمد الصالح، وتألق عمر خربين.

وأكَّد الحكيم أنَّ فريقه سيقدِّم مباراة تاريخية لاستغلال الفرصة على أمل خسارة المنتخب الكوري، ليكون الحلم حقيقة، وليسعد 23 مليون سوري، لم يتوقع معظمهم أن ينافس منتخبهم على التأهل للجولة الأخيرة.

2 – الحالة المعنوية

يعيش منتخب سوريا أفضل حالاته الفنية، والبدنية، والمعنوية، وفوزه على قطر، ساهم في رفع حالته المعنوية لتكون في "القمة"، وكذلك الدعم الجماهيري الكبير، والمتابعة اليومية من اتحاد الكرة، والدعم اللا محدود من القيادة الرياضية، والسياسية، سيكون له دور مهم ومؤثر في بقاء المعنويات في أفضل حالاتها.

3 – اختلاف الاهداف

يدخل المنتخب السوري، المباراة بهدف تحقيق الفوز ليُحقِّق حلم جماهيره، لذلك سيلعب بكل طاقته، ولن يدَّخر اللاعبون أي جهد للفوز.

أمَّا منتخب إيران فسيدخل المباراة دون أي طموح بعد ضمان وصوله لروسيا، وسيلعب بهدف المحافظة على سجله الخالي من الهزائم، والمحافظة على نظافة شباكة حيث لعب 9 مباريات بالتصفيات ولم يدخل مرماه أي هدف.

من جهة أخرى وصل منتخب سوريا لكرة القدم فجر السبت الى طهران، لخوض مباراته المصيرية مع المنتخب الإيراني غداً الثلاثاء في الجولة الأخيرة الحاسمة المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وفي اتصال هاتفي أجرته "سانا" الرياضية مع المنسق الإعلامي للمنتخب السوري بشار محمد قال “إن بعثة المنتخب وصلت فجر السبت وبدأ تمريناته عصرا استعدادا للقاء المنتظر” مضيفا أن معنويات اللاعبين عالية والجميع مصمم على إكمال الفرحة بعد الفوز على قطر وقلب الحلم إلى حقيقة بالتأهل إلى المونديال العالمي.