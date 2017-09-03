قال عضو البرلمان العالمي للبيئة الدكتور وفيق نصير إن للأكياس البلاستيك أخطارا جسيمة على كثير من الكائنات، فهناك كائنات تأكلها وتموت مثل الترسة البحرية، أو تأكلها أسماك يتغذى عليها اﻹنسان وبالتالي تدخل في السلسلة الغذائية لمخلوقات الأرض، وهو ما يؤدي لانتشار الأمراض وعلى رأسها السرطان.

وأضاف نصير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم السبت أن بعض الدول بدأت بوضع قوانين لمنع استخدام الأكياس البلاستيك لما تمثله من خطورة مثل دولة كينيا، حيث وضعت عقوبة 4 سنوات أو غرامة 50 ألف دولار لمن ينتج أو يوزع أو حتى يستخدم الأكياس البلاستيك.

وأشار إلى أن دائرة حماية البيئة الاتحادية في ألمانيا «نابو» تؤكد تسلل 10 ملايين طن من البلاستيك سنوياً إلى بحار ومحيطات العالم.

وتابع نصير إن مشكلة "الكوكب البلاستيكى" تتفاقم سنويا بفضل أن الإنتاج العالمي يرتفع إلى 300 مليون طن من البلاستيك سنوياً، مع مؤشرات على تضاعف النفايات الناجمة عن هذا الإنتاج بنسبة 600% في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين.

وأكد أن 75% من هذه النفايات يستقر في قاع المحيط في المناطق غير العميقة منه، مع نسبة 15% منها عائمة على سطح الماء، بينما تتوزع نسبة 15% المتبقية على الشواطئ.

ولفت نصير إلى أنه سيقوم بافتتاح المؤتمر الذي سينعقد بتايلاند أكتوبر المقبل كمتحدث رئيسي، وسيناقش المؤتمر ثلاث قضايا رئيسية هي الزيادة السكانية، الاحتباس الحراري والحد من استخدامات البلاستيك.