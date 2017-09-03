البنكرياس من أهم أعضاء الجسم، حيث إنه يفرز الانسولين والجلوكاجون وهي هرمونات ضرورية في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، كما أنه يلعب دورا مهما في عملية الهضم.

وللحفاظ على صحة البنكرياس من الالتهابات والأمراض السرطانية هناك بعض الأطعمة الضرورية لحمايته:

-التوت: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات وعناصر غذائية تعمل على منع تلف الخلايا والحد من الإصابة بالتهابات البنكرياس.

-البروكلي: وغيرها من الخضراوات التي تحتوي على مواد كيميائية تساعد على منع سرطان البنكرياس وحمايته من الأمراض.

- الثوم: فضلا عن خصائصه الهائلة في التخلص من السموم في الجسم، يعمل على حماية البنكرياس من الالتهابات والإصابة بالفيروسات.

-العنب الأحمر: مضاد قوي للأكسدة ويحد من الالتهابات.

-السبانخ، مصدر جيد للفيتامينات وخصوصا فيتامين ب الذي له دور فعال في الحد من الالتهابات والوقاية من الامراض التي تصيب البنكرياس.

-البطاطا: تحمي من التهابات وسرطان البنكرياس.

-الطماطم: تعتبر مصدر غني لفيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الامراض ومنع التهابات البنكرياس.

-الزبادي: مصدر غني بالبروبيوتيك والبكتريا المفيدة التي تساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي.