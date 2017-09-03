  • الأحد ١١ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , سبتمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201994 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:12 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«التوت والثوم والزبادي» للقضاء على إلتهاب البنكرياس

«التوت والثوم والزبادي» للقضاء على إلتهاب البنكرياس

البنكرياس من أهم أعضاء الجسم، حيث إنه يفرز الانسولين والجلوكاجون وهي هرمونات ضرورية في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، كما أنه يلعب دورا مهما في عملية الهضم.

وللحفاظ على صحة البنكرياس من الالتهابات والأمراض السرطانية هناك بعض الأطعمة الضرورية لحمايته:

-التوت: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات وعناصر غذائية تعمل على منع تلف الخلايا والحد من الإصابة بالتهابات البنكرياس.

-البروكلي: وغيرها من الخضراوات التي تحتوي على مواد كيميائية تساعد على منع سرطان البنكرياس وحمايته من الأمراض.

- الثوم: فضلا عن خصائصه الهائلة في التخلص من السموم في الجسم، يعمل على حماية البنكرياس من الالتهابات والإصابة بالفيروسات.

-العنب الأحمر: مضاد قوي للأكسدة ويحد من الالتهابات.

-السبانخ، مصدر جيد للفيتامينات وخصوصا فيتامين ب الذي له دور فعال في الحد من الالتهابات والوقاية من الامراض التي تصيب البنكرياس.

-البطاطا: تحمي من التهابات وسرطان البنكرياس.

-الطماطم: تعتبر مصدر غني لفيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الامراض ومنع التهابات البنكرياس.

-الزبادي: مصدر غني بالبروبيوتيك والبكتريا المفيدة التي تساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec