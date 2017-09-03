حقق المنتخب الروسي انتصاره الثاني على منتخب صربيا بنتيجة 75-72ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة أمم أوروبا لكرة السلة.

وتصدرت روسيا بهذا الفوز مجموعتها بجدارة، وتألق الروسي أليكسي شفيد، فقد سجل للفريق 22 نقطة، وساهم بقدر هائل في فوز منتخبه على صربيا.

وتقدم المنتخب الإسباني خطوة جديدة على طريق تأكيد هيمنته والدفاع عن لقبه بتغلبه على التشيكي (93-56) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل الكبير في الفوز الرائع إلى نجمه المخضرم باو غاسول الذي سجل 26 نقطة و8 متابعات، كما سجل زميله ريكي روبيو 17 نقطة، و5 تمريرات حاسمة ليقودا الفريق للفوز الكبير.

وشهدت نفس المجموعة، استعادة المنتخب المونتنغري اتزانه سريعا بعد الهزيمة بفارق 39 نقطة أمام إسبانيا، وتغلب على نظيره المجري (72-48).