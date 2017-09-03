واصل منتخب الجزائر نتائجه المخيبة بخسارته أمام مضيفه الزامبي (3-1) السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وباغت المنتخب الزامبي محاربي الصحراء بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق، عن طريق بويد مويلا، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني، في الدقيقة (33).

ونجح ياسين براهيمي في تقليص النتيجة لصالح المنتخب الجزائري بهدف في الدقيقة (55).

وفي الدقيقة (56) طرد اللاعب فاشيون جونيور ساكالا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل المنتخب الزامبي اللقاء بـ10 لاعبين.

ورغم النقص العددي فشل الجزائريون في تغيير النتيجة لصالحهم بينما نجح أصحاب الأرض في تعزيز تقدمهم في الدقيقة (89) بتسجيل الهدف الثالث عن طريق إينوك موييو.

وبهذه النتيجة رفع منتخب زامبيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد المنتخب النيجيري المتصدر بـ9 نقاط، في حين تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في قاع الترتيب، لتتعقد كثيرا مهمة محاربي الصحراء في الوصول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وخسر منتخب الجابون بثلاثية نظيفة أمام مضيفه ساحل العاج، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة السنغال وبوركينافوسو.