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رقم الخبر: 201991 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 14:10 الاقسام: منوعات  
يقطينة عملاقة!

يقطينة عملاقة!

ستكشف مدينة النباتات في جامعة موسكو الحكومية، يوم 5 سبتمبر المقبل، عن يقطينة عملاقة بوزن 400 كيلوغرام.

وقال ناطق باسم حديقة النباتات (ابتيكارسكي أوغورود) إن اليقطينة هي أكبر ثمرة من هذا النوع في روسيا، وسيتم إدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية .

وستعرض اليقطينة على هامش مهرجان (ألوان الخريف) ومعرض (السلم، العمل، المحصول) اللذيْن ستستمر أعمالهما، لغاية 15 أكتوبر المقبل.

وستتاح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أنواع مختلفة من المحاصيل والمزروعات، منها: البطيخ والكوسا والباذنجان والبطاطا والفول والبنجر والملفوف والتفاح والكمثرى والخوخ والكستناء والجوز والتوت البري والأعشاب الطبية والقمح والشعير.

يذكر أن ألكسندر تشوسوف من أهالي موسكو هو الذي قام بإنماء اليقطينة العملاقة.

وأفاد تشوسوف بأنه أنمى هذه الثمرة خصيصا ليعرضها في مهرجان (ألوان الخريف) بموسكو. وقال إن اليقطينة كانت تنمو داخل بيت زجاجي بتأثير الأشعة تحت البنفسجية الاصطناعية. وذلك بعد أن مد شبكة التدفئة في أرضية البيت الزجاجي وغطاها بتربة خصبة مغذية لتزداد أبعاد اليقطين.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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