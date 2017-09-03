حطم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، وانفرد بأعلى عدد من مرات الانطلاق من المركز الأول بسباقات سيارات فورمولا 1

وحقق هاميلتون أسرع زمن في التجارب الرسمية لسباق الجائزة الكبرى الإيطالي، لينطلق بذلك من المركز الأول للمرة 69 في مسيرته.

وتحدى هاميلتون الطقس السيء والأمطار التي عرقلت التجارب الرسمية اليوم وتأجيلها، وسجل أسرع زمن للفة ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم شوماخر، الذي انطلق من المركز الأول 68 مرة في مسيرته.

وتغلب هاميلتون على عدم وضوح الرؤية وحقق في أسرع لفة له زمن دقيقة واحدة و554ر35 ثانية على مضمار مونزا البالغ طوله 793ر5 كيلومترات.

واحتل هاميلتون المركز الأول في التجارب متفوقا على ماكس فيرستابن ودانييل ريتشاردو سائقي ريد بول، بينما سجل سيبستيان فيتيل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم هذا الموسم، ثامن أسرع زمن.

ويسجل هاميلتون الانطلاق من المركز الأول للمرة 69 خلال 201 سباق في مسيرته حتى الآن في فورمولا1، وسيتنافس بقوة من أجل التغلب على فارق النقاط السبع الذي يتأخر به عن فيتيل في الترتيب العام.

وينطلق هاميلتون من الصف الأول إلى جانب لانس سترول سائق ويليامز ، حيث يخضع سائقا ريد بول لعقوبة تراجع في المراكز خلال الانطلاق غدا، بسبب ارتكاب مخالفة خلال التجارب الحرة.

وقال هاميلتون عقب انتهاء التجارب الرسمية "أولا أنا أعشق إيطاليا، رغم أننا هنا في معقل فريق فيراري (المنافس) فقد لمست الدعم".