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رقم الخبر: 201987 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 14:06 الاقسام: منوعات  
تويتر تغلق حساب مغرد بسبب (بعوضة)!

تويتر تغلق حساب مغرد بسبب (بعوضة)!

تسببت بعوضة في أغرب عملية (حظر) على مواقع التواصل الإجتماعي بحق شخص ياباني.

حيث حظر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حساب رجل ياباني لنشره صورة جثة إحدى «ضحاياه» والتي لم تكن سوى بعوضة قام بقتلها.

وقد حجب «تويتر» حساب الرجل بشكل دائم بعد أن نشر تغريدة قال فيها إنه قتل بعوضة وقام بنشر صورتها وهي ميتة.

وكتب الرجل عبر حسابه الذي يحمل اسم «Nemuismywife»، أن البعوضة كانت تتجول في أرجاء المنزل ولم تسمح له بالاسترخاء ومشاهدة التلفزيون، فقام بقتلها ونشر صورتها على «تويتر».

وتلقى الرجل بعد ذلك بوقت طويل إخطارا من «تويتر» يقول فيه إن حسابه قد تم تجميده ولا يمكن إعادة تشغيله.

وجاء فيه «تم تجميد حسابك لأنه تم استخدامه لنشر رسائل تحتوي على تهديدات»، وفقاً لتقرير موقع «SoraNews24».

وأضافت رسالة «تويتر» أنه «لا يسمح بإستخدام تغريدات تحتوي على تهديدات بموجب شروط الخدمة، ولا يمكن إعادة تشغيل الحساب».

وتفاعل المغردون مع هذا الحظر من مختلف أنحاء العالم ، حيث عبروا عن دهشتهم من هذا المنع ، ونشر أحد المغردين رسالة ساخرة بقوله: سأقوم بقتل بعوضة كل 6 ساعات حتى يعود حساب Nemuismywife.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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