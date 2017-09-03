حصد الفرنسي تيدي رينيه السبت، لقبه العالمي التاسع في مسيرته مع رياضة الجودو، بعدما فاز بالمباراة النهائية لوزن ما فوق 100 كجم، ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، وهي الفئة التي لم يخسر فيها أي مباراة منذ 23 سبتمبر/أيلول 2010

وحقق رينيه (28 عاما) هذا الإنجاز، بعدما تغلب في النهائي على البرازيلي دافيد مورا، ليضيف لقب عام 2017 لكل من أعوام "2007 و2009 و2010 و2011 و2013 و2014 و2015"، بالإضافة للقب الوزن المفتوح في بكين عام 2008.

يذكر أن رينيه فاز أيضا بألقاب أوليمبية في دورتي لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، فضلا عن خمسة ألقاب أوروبية، أعوام 2007 و2011 و2013 و2014 و2016.