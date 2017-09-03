  • الأحد ١١ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , سبتمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201986 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:05 الاقسام: رياضة  
رينيه يحرز لقبه العالمي التاسع في الجودو

رينيه يحرز لقبه العالمي التاسع في الجودو

حصد الفرنسي تيدي رينيه السبت، لقبه العالمي التاسع في مسيرته مع رياضة الجودو، بعدما فاز بالمباراة النهائية لوزن ما فوق 100 كجم، ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، وهي الفئة التي لم يخسر فيها أي مباراة منذ 23 سبتمبر/أيلول 2010

وحقق رينيه (28 عاما) هذا الإنجاز، بعدما تغلب في النهائي على البرازيلي دافيد مورا، ليضيف لقب عام 2017 لكل من أعوام "2007 و2009 و2010 و2011 و2013 و2014 و2015"، بالإضافة للقب الوزن المفتوح في بكين عام 2008.

يذكر أن رينيه فاز أيضا بألقاب أوليمبية في دورتي لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، فضلا عن خمسة ألقاب أوروبية، أعوام 2007 و2011 و2013 و2014 و2016.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec