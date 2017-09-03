وتُظهر الصور، كيف يتعثر السكان في المدمنين المغيبين في جميع أنحاء المدينة من واجهات المتاجر إلى مقصورات الهواتف العمومية ومنصات النُصب التذكارية.

وبحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، يقول أصحاب الأعمال في المدينة إن المدمنين، وهم عادة من الشباب البيض، يزعجون زبائنهم بسلوكهم الغريب الذي يشبه الموتى السائرون في أفلام هوليوود.

وقالت إحدى الحانات، إن المدمنين يخيفون الزبائن والعمال أيضاً، كما يخشى السكان من مواجهة مدمني المخدر القانوني سابقاً، والذي يترك المدمنين في حالة عدوانية في بعض الأحيان.

وكشفت التقارير، أن المدينة فرضت حظراً على المخدر في أبريل 2015، ولكن لا تزال هناك مشاكل، حيث قارنت إحدى سيدات الأعمال المدمنين بشخصيات المسلسل التلفزيوني (الموتى السائرون).

وقد اعترفت شرطة لينكولنشاير بالمشكلة التي مازالت قائمة هناك، وتعهدت بالقبض على المدمنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: (نحن نحث العامة على تجنب المدمنين والنظر في عواقب تعاطي المخدرات الخطرة، حيث إن مدمني المخدرات الصناعية لا يعرفون دائماً ما هي المواد الضارة والخطرة التي تحتوي عليها، حيث يمكن أن يكون التأثير أكثر شدة إذا تم تعاطيها مع مواد أخرى).