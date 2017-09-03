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رقم الخبر: 201983 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 14:00 الاقسام: منوعات  
تمثال مميز للبابا في كاتدرائية الملح

تمثال مميز للبابا في كاتدرائية الملح

كشفت كاتدرائية الملح الشهيرة في كولومبيا الجمعة عن تمثال يزن 160 كيلوغراما للبابا فرانسيس احتفالاً بزيارته المقبلة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ونحت التمثال من ذات الأحجار التي تحتضن الكاتدرائية نفسها، وهي أحجار الملح التي تقع في باطن منجم على بعد مسافة قريبة من العاصمة بوغوتا.

واستغرق النحات بيدرو كارلوس بيناغوس سييرا أكثر من عام لتشكيل منحوتة البابا من حجر اقتطع من ذات المنجم الذي يحتضن الكاتدرائية.

ويبدأ البابا فرانسيس زيارته إلى كولومبيا بالوصول إلى بوغوتا في السادس من سبتمبر حيث سيلتقي الرئيس وعدداً من الأساقفة ويقيم قداساً في متنزه المدينة في اليوم التالي لوصوله.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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