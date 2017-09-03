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رقم الخبر: 201980 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 13:50 الاقسام: منوعات  
سكبت الحليب على ملابسها عمداً... والسبب مفاجئ!

سكبت الحليب على ملابسها عمداً... والسبب مفاجئ!

يعتبر غسل الملابس وتنظيفها من البقع العنيدة والصلبة من المهام الصعبة، كما وأن المستحضرات وأدوات التنظيف باختلاف أنواعها وثمنها تقف عاجزة أمام بعض البقع.

وهناك الكثير من الطرق والأدوات الطبيعية التي تخدم في مجال التنظيف والتي تضاهي بفعاليتها تلك مستحضرات التنظيف التي نشتريها.

والحليب إحدى هذه المكونات والأدوات الطبيعية، فهذا المكون الغذائي المعروف والموجود في معظم الوجبات الأساسية، يستخدم أيضاً في مجال ازالة البقع وبفعالية كبيرة جداً ومذهلة.

أما نوع البقع التي يزيلها الحليب بشكل مذهل فهي الحبر، فإذا وضعت قلم حبر عن طريق الخطأ في جيب قميصك ام في سروالك، ام اذا وسّخ طفلك ملابسه بالحبر أثناء استخدامه الريشة، ما عليك سوى نقع قطعة الملابس سواء الخاصة بك او بطفلك بالحليب طيلة الليل ومن ثم غسلها في اليوم التالي وسوف تذهل بالنتيجة.

ستلاحظ أن الحليب قد بدأ بالتحول الى لون الحبر، عندما يتغير لونه تماماً، إرمِ الحليب المتسخ وأعيد الكرة حتى تذهب البقعة تماماً، قم بغسلها بشكل طبيعي بعدها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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