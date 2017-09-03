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رقم الخبر: 201979 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 13:48 الاقسام: منوعات  
أوباما يكلّف الخزينة الأمريكية مليون دولار سنوياً

أوباما يكلّف الخزينة الأمريكية مليون دولار سنوياً

أفادت صحيفة (واشنطن تايمز)، الأمريكية بأن الرئيس السابق، باراك أوباما، يكلّف الخزينة الأمريكية حوال مليون دولار سنوياً.

ووفقاً لصحيفة (واشنطن تايمز)، بأن تكاليف المعيشة السنوية للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في عام 2018 ستبلغ 1،15 مليون دولار.

وقالت (واشنطن تايمز)، إن أوباما سيصبح بذلك أعلى الرؤساء السابقين كلفة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدة أن تكاليف معيشة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ستبلغ العام المقبل 942 ألف دولار، أما بالنسبة لجيمي كارتر، فستخصص الموازنة الأمريكية 456 ألف دولار من أجل معيشته.

وأضافت أن أكثر من مليون دولار مخصصة لمعيشة أوباما، ستنفق على استئجار المكاتب والتواصل، بينما لا يشمل هذا المبلغ تكاليف ضمان أمنه الشخصي، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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