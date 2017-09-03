أنتم أيّها الأحبة لا تستغربون ولكن غيركم يستغرب من هذه الحملة «الشعوادية» لا هي شعواء ولا هي سعودية.. بين بين.. على المقاومة بعد أن حررت الأرض اللبنانية بالكامل من الدنس الداعشي الوهابي الإرهابي.. وساهمت مع الجيش العربي السوري في تحرير أراض ومدن سورية عدّة.. وساهمت مع الجيش العراقي الباسل في تحرير مدنه فكان آخرها تلعفر.

أنا وأنتم أيّها الأحبة نفهم أن «الجماعة» متألمين من هذه الهزائم المتتالية لأذنابهم بكل المسميات «داعش ونصرة وأشرار الشام بتاع العمام» وغيرهم.. وهم بحاجة لأن «يفشو خلقهم» ومن هنا صدرت الأوامر بأن «فش الخلق» بالهجوم والتحريض والإفتراء والسب والشتم لحزب الله والمقاومة بشكل عام.

أما غيرنا فهو محتار بالتفسير.. والتحليل والقال والقيل.. ما هو سر هذه الحملة وهذا التصعيد؟! شو هو الجديد؟! هل تدلل على اليأس والإفلاس؟! وإن التعويل على العصابات الوهابية لم يعد له معنى وإن المرحلة القادمة تتطلب أن ينزل «مشغليهم» الى الساحة بأنفسهم.. والخ من هذه الأقاويل.. حمّل وشيل..

بصراحة أحبتي أنا لست منزعجاً من «مشغّل» أو ممول أو محرك لعصابات الإرهاب.. شاف جماعتو انسحقوا فإنهارت أعصابه وراح يتهجم ويسب ويشتم.. ولست منزعجاً كمان من الذين لا يعلمون شيئاً عن اللي يجري في هذه الدنيا «طشّت أم رشّت».. وقضوا عمرهم حيارى تائهين «لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء»..

أنا بصراحة منزعج من شخصيات معروفة في العراق ولبنان والمنطقة.. خدعتها حيل الإعلام «الشعوادي» وراحت تغمز من طرف خفي ضد حزب الله وكيف استسلمت له «داعش» في عرسال ونقل مئتي ارهابي مع عوائلهم الى دير الزور السورية!! واحد يتحول من جماعة اللاعنف والرفق بالجميع ويترك بريجيت باردو ويصير من جماعة عنتر بن شدّاد.. ويصرخ ويزبد ويرعد!! لماذا لم يقتل حزب الله هؤلاء الإرهابيين وقبل بنقلهم الى سوريا؟!..

أنتم أيّها الأحبة لا تعتبون على شخصيات «ساقطة بكلهن» يعني بجميع الدروس.. من أمثال عقاب صقر أو جعجع أو حيدر الملا أو قرقاش أو خالد الضاهر أو الراقصة لولا أو سما المصري.. العتب على شخصيات أخرى في العراق ولبنان والمنطقة كنّا نحترمها لحد هذه اللحظة، ولكن للأسف انخرطت ضمن الحملة إما عن جهل وغباء أو أن ثمن المشاركة كان كبيراً لا يفوّت.. وفي كلا الحالتين يحق لنائب الرئيس العراقي فخامة السيد نوري المالكي أن يصفهم بـ«المجانين».