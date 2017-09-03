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للمزید
رقم الخبر: 201976
تاريخ النشر: أيلول 03, 2017
الوقت: 13:37
الاقسام: منوعات
«مسلمو الروهينغا»!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
مسلمو
الروهينغا
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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