  • الأحد ١١ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , سبتمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201961 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:12 الاقسام: عربيات  
الجزائر تعيد أكثر من ألف مهاجر إلى النيجر

الجزائر تعيد أكثر من ألف مهاجر إلى النيجر

قالت السلطات في النيجر، أن ألفا و29 شخصا أعيدوا، خلال الأسبوع الماضي، إلى أراضيها من الجزائر حيث كانوا يقيمون بشكل غير قانوني.

وأوضح سادو سالوكيه، حاكم منطقة أغاديس الواقعة شمال النيجر على الحدود مع الجزائر "تلقينا في الأسبوع الماضي ألفا و42 شخصا، منهم ألف و29 نيجريون، جميعهم رُحّلوا من الجزائر".

وأشار في تصريح للتلفزيون الحكومي، إلى أن بين هؤلاء مواطنين اثنين من نيجيريا وسودانيا واحدا.

وأضاف الحاكم "واجهنا صعوبات في استقبالهم (..) لأننا لا نملك البنى التحتية اللازمة" لاستقبال هذا العدد الكبير.

وجرى وضع المرحلين في مدارس قبل أن ينقلوا إلى المناطق التي أتوا منها، وساهمت منظمات منها "يونيسف" والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة في "معالجة" الحالة، وفقا للحاكم.

وتوقّع المسؤول النيجيري وفود "موجات" جديدة من المهاجرين المرحّلين من الجزائر، وقال "علينا أن نستعد لاستقبالهم".

وتضامنا مع النيجر، تبرعت الجزائر باثنين وثلاثين طنا من المؤن واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال لمنطقة أغاديس، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0632 sec