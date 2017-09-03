قالت السلطات في النيجر، أن ألفا و29 شخصا أعيدوا، خلال الأسبوع الماضي، إلى أراضيها من الجزائر حيث كانوا يقيمون بشكل غير قانوني.

وأوضح سادو سالوكيه، حاكم منطقة أغاديس الواقعة شمال النيجر على الحدود مع الجزائر "تلقينا في الأسبوع الماضي ألفا و42 شخصا، منهم ألف و29 نيجريون، جميعهم رُحّلوا من الجزائر".

وأشار في تصريح للتلفزيون الحكومي، إلى أن بين هؤلاء مواطنين اثنين من نيجيريا وسودانيا واحدا.

وأضاف الحاكم "واجهنا صعوبات في استقبالهم (..) لأننا لا نملك البنى التحتية اللازمة" لاستقبال هذا العدد الكبير.

وجرى وضع المرحلين في مدارس قبل أن ينقلوا إلى المناطق التي أتوا منها، وساهمت منظمات منها "يونيسف" والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة في "معالجة" الحالة، وفقا للحاكم.

وتوقّع المسؤول النيجيري وفود "موجات" جديدة من المهاجرين المرحّلين من الجزائر، وقال "علينا أن نستعد لاستقبالهم".

وتضامنا مع النيجر، تبرعت الجزائر باثنين وثلاثين طنا من المؤن واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال لمنطقة أغاديس، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي.