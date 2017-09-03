أصدر القضاء الموريتاني، مذكرات توقيف في حق "محمد ولد بوعماتو"، رجل الأعمال الموريتاني المقيم في المملكة المغربية، و12 شخصية أخرى .

وذكرت صحف نواكشوط، أن ممثل الادعاء الموريتاني، في محكمة نواكشوط، المكلف بمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية، دعا للقبض على 13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال الموريتاني المعارض المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو، وأعضاء سابقين بمجلس الشيوخ بتهمة "تقديم الرشوة" والمشاركة فيها.

وقالت صحيفة "إقلام"، إنه ووفقا للائحة الاتهام الصادرة عن ممثل الادعاء، فإن رجل الأعمال "ولد بوعماتو"، استخدم مؤسساته في موريتانيا لدفع رشي لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني، لصحفيين ولرؤساء منظمات نقابات عمالية وآخرين.

وأصدر ممثل الادعاء، أوامر بالقبض وبوضع متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية بتهمة "قبول الرشوة"، بينهم صحفيون ونقابيون وأعضاء سابقون بمجلس الشيوخ .

كما أصدر أوامر بسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الرشوة والمشاركة في تقديمها، بينهم عضو مجلس الشيوخ السابقين محمد ولد غده، والمعلومة بنت الميداح، والعسكري السابق محمد ولد محمد أمبارك.