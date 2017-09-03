قالت وزارة الطيران المدني المصرية مساء الجمعة، إن السلطات البريطانية رفعت الحظر على حمل الأجهزة الإلكترونية في الرحلات القادمة من مطار القاهرة.

وسيكون يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر، أول أيام تطبيق رفع الحظر، وذلك بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني.

كما أشادت السلطات البريطانية بإجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي .

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرتا في مارس الماضي حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة كإجراءات أمنية احترازية ، وذلك على الرحلات القادمة من 6 دول عربية.

وقد رفعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية الحظر عن اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك في يوليو الماضي.