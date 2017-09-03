  • الأحد ١١ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , سبتمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201959 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
بريطانيا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على "مصر للطيران"

بريطانيا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على "مصر للطيران"

قالت وزارة الطيران المدني المصرية مساء الجمعة، إن السلطات البريطانية رفعت الحظر على حمل الأجهزة الإلكترونية في الرحلات القادمة من مطار القاهرة.

وسيكون يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر، أول أيام تطبيق رفع الحظر، وذلك بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني.

كما أشادت السلطات البريطانية بإجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي .

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرتا في مارس الماضي حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة كإجراءات أمنية احترازية ، وذلك على الرحلات القادمة من  6 دول عربية.

وقد رفعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية  الحظر عن اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك في يوليو الماضي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec