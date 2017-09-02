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رقم الخبر: 201958 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: عربيات  
الكيان الصهيوني يطالب بإبعاد ضابط لبناني من الجنوب

الكيان الصهيوني يطالب بإبعاد ضابط لبناني من الجنوب

طالبت" إسرائيل" بعثة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان بإبعاد ضابط في الجيش اللبناني يترأس موقعا قياديا قرب حدودها من المنطقة، بذريعة أنه مرتبط بـ"حزب الله" ويتواصل معه لخدمته.

وبزعم صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن تل أبيب تقدمت بهذا الطلب بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن الرائد يحيى حسيني الضابط اللبناني، يستخدم منصبه لتعزيز مصالح حزب الله في المنطقة، مطالبة الأمم المتحدة بإبعاد هذا الضابط عن الحدود اللبنانية مع" إسرائيل".

وفي هذا الصدد أثار بدوره مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون هذا الموضوع، الجمعة، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي وسفراء دوليين آخرين  وطالبهم بالتدخل الفوري.

وأضاف دانون "يجب على اليونيفيل أن تتصرف فورا وفقا لولايتها الجديدة، وكان مجلس الأمن الدولي وافق الخميس على تمديد مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان عاما إضافيا.

 
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مصدر الخبر: تل أبيب/ وكالات
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