لايزال مصير المدوّن السعودي رائف بدوي مجهولا حتى اليوم. قبل عامين، نفذت السلطات حكما بجلده بعد اعتقاله عام 2012.

بدوي الذي أُدين بسبب تدويناته المتعلقة بحرية التعبير، وُجّهت إليه تهمة الإساءة للإسلام بسبب انتقاده ممارسات الشرطة الدينية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والجلد 1000 جلدة.

وأكدت إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي، انقطاع أخبار بدوي منذ تنفيذ 50 جلدة بحقه عام 2015، وصرحت لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن زوجها اختفى ولا تعرف إن كان على قيد الحياة أم لا، مشيرة إلى أن الجلدات أثرت بصورة كبيرة على صحته وقد تكون قتلته.

ونشرت الصحيفة البريطانية، مقابلة حيدر ناقلة عن زوجة المعتقل الفظائع التي لقيها، قبل أن يختفي.

وعرضت حيدر، على "الديلي ميل" مقطع فيديو يحتوي على فظائع الجلد الذي عانى منه بدوي، مشيرة إلى أن الحشود الواقفة كانت تهتف وكأنها في حفلة شاطئ.

كما حثّت بريطانيا ورئيسة وزرائها تيريزا ماي، بضرورة ممارسة الضغط على السعودية للإفراج عنه إذا ما كان على قيد الحياة.

يذكر أن بدوي حائز على جائزة حرية الصحافة للعام 2014، كما منح جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2015.