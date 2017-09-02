اقتحمت قوات العدو الصهيوني، صباح السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله لليوم الثاني على التوالي، واعتقلت أحد الشبان.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد اقتحمت قوات العدو صباحاً مخيم الجلزون بوحدات مشاة كبيرة لليوم الثاني على التوالي، واستهدفت منزل المواطن رياض سلّام الطيراوي لليوم الثاني على التوالي، واعتقلت الشاب عمار رياض سلّام الطيراوي (19 عاماً).

وذكرت الوسائل الإعلامية بإن الشاب عمار هو شقيق الأسير عامر الطيراوي الذي اعتقله العدو صباح الجمعة -أول أيام عيد الأضحى المبارك-، بعد ان اقتحمت منزلهم وعاثت فيه خراباً كبيراً.

واعتدت قوات العدو على أفراد عائلة الطيراوي، وعاثت في منزلهم خراباً، حيث قامت بتفجير الأبواب وتكسير محتويات المنزل.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح الجمعة، مخيم الجلزون، واعتقلت 3 شبان، واندلعت مواجهات أصيب فيها عدد من الشبان.

وفي غضون ذلك اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي امرأة فلسطينية في الـ60 من عمرها بحجة أنها حاولت القيام بعملية طعن جنود إسرائيليين غرب رام الله.

ونقلت مصادر محلية عن القناة العاشرة الإسرائيلية أن امرأة فلسطينية تقدمت نحو الجنود عند حاجز معبر الحشمونئيم ما دفع الجنود لإطلاق النار في الهواء فأغمي عليها ثم جرى اعتقالها.

وادعت القوات الإسرائيلية أن الجنود أطلقوا النار على السيدة لاشتباههم بنيتها تنفيذ عملية طعن ضد الجنود.

ولم تعرف بعد هوية الفلسطينية ومدى خطورة حالتها الصحية.

من جانب آخر أصيبت طفلة فلسطينية (5) أعوام بجراح، مساء الجمعة، إثر دهسها من قبل مُستوطنة في حي واد الحصين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

مصادر محلية، بينت أن الطفلة دينا أصيبت بجراح خطيرة جراء دهسها من قبل سيارة مستوطنة في منطقة "حي السلايمة" غير البعيد عن مستوطنة "كريات أربع".

وأوضحت أن الطفلة دينا علاء الجعبري إحدى سكان منزل عائلة الرجبي الذي استولى عليه المستوطنون مؤخراً.

وأوضحت أن "سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني حضرت إلى المنطقة، بهدف نقل الطفلة الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، لكن مجموعة من المستوطنين اعتدت على سيارة الاسعاف وتم منعها من الوصول إلى موقع الحادث لاستلام الطفلة".

يذكر أن مستوطنا أقدم مطلع شهر أغسطس الماضي، على دهس ثلاثة أطفال، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وتسبب لهم بجراح وصفت بالمتوسطة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأكد شهود عيان أن المستوطن تعمد دهس الأطفال خلال سيرهم بجانب الطريق، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وفي حادثة مشابهة في شهر أبريل الماضي، دهس مستوطن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، وسط مدينة الخليل، في الضفة الغربية، وأصيب الطفل بجروح مختلفة ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي.