أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بأن طائرات سلاح الجو الأمريكي سددت ضربات لمواقع حركة الشباب الإرهابية في الصومال، أسفرت عنها مقتل أحد مسلحي الحركة وإصابة آخر بحسب "روسيا اليوم".

فورين بوليسي: قراصنة الصومال يستأنفون نشاطهم بعد عام من التوقف

واستنادا لمعطيات قيادة سلاح الجو الأمريكي في أفريقيا، فقد ذكرت الصحيفة أن الغارة الجوية تمت مساء الخميس في إقليم شبيل السفلى جنوبي الصومال، وقالت قيادة سلاح الجو الأمريكي في أفريقيا، إن " حركة الشباب عززت سيطرتها على منطقتين جنوب ووسط الصومال".

يذكر أن مجموعات مسلحة من حركة الشباب المتشددة والتي تربطها علاقات قوية مع تنظيم القاعدة الإرهابي، تتموضع في مناطق مختلفة في الصومال، وتقاتل القوات الحكومية الصومالية، وتعيق قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

من جهة اخرى بعد أن وصلت هجماتهم إلى ذروتها في الفترة مابين عامي 2005 و2012، والتي قدر خلالها البنك الدولي المبالغ التي حصلوا عليها كفدية في مقابل تحرير الرهائن بحوالي 400 مليون دولار، استأنف قراصنة الصومال أنشطتهم منذ مطلع العام الجاري، وهي الأنشطة التي شهد عددها انخفاضا ملحوظا بلغ حد التوقف بنهاية العام 2016 بفضل جهود المجتمع الدولي والسفن الحربية المنتشرة في مياه المحيط الهندي قبالة القرن الأفريقي.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن القرصنة الصومالية عادت من جديد بعد أن تم القضاء عليها تماما بفضل جهود قوات الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن 6 سفن تعرضت لاعتداء القراصنة في شهر أبريل الماضي بالقرب من السواحل الصومالية.

وفي مطلع مارس 2017 تعرضت ناقلة البترول العملاقة "اريس 13"، لاعتداء قرابة سواحل الصومال، لتصبح أول سفينة تجارية كبيرة الحجم يحتجزها القراصنة منذ عام 2012.

وفي 2 أبريل الماضي، هجم القراصنة على سفينة تجارة هندية واحتجزوا طاقمها رهائناً وطلبوا فدية، معلنين بذلك عودة هذه التجارة من جديد في المنطقة، وتم الافراج عنهم في مقابل مبلغ من المال لم يتم الاعلان عن قيمتها.