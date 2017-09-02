جدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التأكيد على أن موقف المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والسيادة والاستقلال ومواجهة العدوان والحصار والغزو والاحتلال موقف مبدئي ينطلق من عمق فكره وولائه وانتمائه وواجبه الوطني وهو موقف كان وسيظل ثابتاً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً لا يقبل المساومة.

وشدّد صالح في تصريح له على صفحته على فيسبوك "على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف بين القوى السياسية المناهضة للعدوان وهو موقف يستحق التقدير ليس منهم فحسب بل ومن كافة أبناء الشعب الذين التفوا خلف هذه القوى في مواجهة العدوان مسجلين أنصع صور الصمود والتضحية والفداء والبذل والعطاء".

كما أكّد صالح على أهمية وضرورة التنبه لمخاطر سعي قوى العدوان لشق الصف الوطني بغية تحقيق أهدافها في اخضاع شعب اليمني وتحقيق ما عجزت عن تحقيقه عبر آلة القتل والتدمير، وهذا لن يتأتى إلا من خلال العمل على الالتزام بالشراكة في إدارة الدولة وفقاً لنصوص إتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى وبقية الإتفاقات الموقّعة.

كذلك، أشار إلى أن الحوار كان وسيظل نهج وسلوك المؤتمر الشعبي العام في التعامل مع مختلف القضايا وفي ادارة علاقاته مع الجميع، ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا التي اطلقناها مرارا للمصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني احدا مثمنين اي جهد يبذل في هذا الاتجاه من قبل أي جهة .

ميدانياً أطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، صاروخا باليستيا من نوع " قاهر M2" على معسكر للجنود السودانيين والمرتزقة بجيزان. وأفاد مصدر عسكري في القوة الصاروخية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز " قاهر M2" على معسكر لمرتزقة السودان والداخل جنوب الموسم بجيزان.

وأوضح المصدر أن الصاروخ" قاهر M2" الباليستي أصاب هدفه في المعسكري بدقة عالية، مؤكدا مصرع وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة في الضربة الباليستية.

وكانت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، الجمعة، صاروخا من نوع زلزال 2 محلي الصنع وعدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي غرب بوابة الموسم في جيزان.

كما استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القنبور، ومركز المقرن العسكري وفي الكرس والبيت الأبيض وبرج الخشل والغاوية في جيزان بعدد بعدد من قذائف المدفعية.

وقصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين بمعسكر الجوف في الخشل والعبادية بصليات من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية.

ويشار إلى أن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية كشفت في الـ 28 من مارس الفائت، عن الصاروخ" قاهر M2" الباليستي متوسط المدى، بعد أن ضربت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاثة منه في وقت واحد ولأول مرة.

ويبلغ مدى الصاروخ الباليستي” قاهر2 M ” 400 كم، ويستطيع حمل رأس حربي يزن 350 كج، ويتميز بدقة عالية في الإصابة تصل من 5 إلى 10 أمتار، وهو مطور من صاروخ قاهر1 الباليستي المطور بدوره من صاروخ سام2، وتم تطوريه في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية.

يذكر أن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن استقدم منذ بداية في 26 مارس 2015 آلاف الجنود الأجانب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بهدف احتلال اليمن وتقسيمه وإبقائه تحت الوصاية السعودية والأمريكية.

وقتل عدد كبير من الجنود السودانيين في اليمن منذ إعلان النظام السوداني مشاركة بلاده في العدوان بدوافع مادية، دون مراعاة أي اعتبار للعلاقات التاريخية بين السودان واليمن التي أصبحت متضررة بفعل مشاركة قوات سودانية في سفك الدم اليمني.

وفي نجران، قصف الجيش واللجان معسكر رجلاء وقيادة مركز سقام مواقع الهجلة والمخروق والسديس السعودية بصواريخ الكاتيوشا. بالمقابل، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على موقع الطلعة لمنع أي تقدم للجيش اليمني واللجان الشعبي في تلك المنقطة.

وقُتل 5 عناصر من قوات هادي بنيران قناصة الجيش واللجان في موقعي المجازة والثعبان الحدوديين، فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات الجيش السعودية في مدينة الربوعة في منطقة عسير السعودية.

داخليّاً، سقط 50 قتيلاً وجريحاً من قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي خلال مواجهات مع الجيش واللجان في مأرب وشبوة وتعز.

وقُتل وجُرح العديد من قوات الرئيس هادي إثر هجوم الجيش واللجان الشعبية على مواقع قوات الرئيس هادي والجيش السوداني المسنودَيْن بغطاء جوي كثيف للتحالف السعودي، عند جسر الهاملي والمواقع المجاورة للجيش في مديرية مَوْزَع. يأتي ذلك عقب إطلاق القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال 2 على تحصينات قوات هادي والجيش السوداني في التلّة الحمراء شمال المديرية ذاتها جنوب غرب تعز. كما دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرة في محيط معسكر التشريفات شرق المدينة، في حين قُتل 6 عناصر من قوات هادي بنيران قناصة الجيش واللجان في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمدينة ومنطقة صالة شمال شرق المدينة جنوب اليمن.

إلى ذلك، تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية، فجر السبت، من شن هجوم مكثف على مواقع هادي جنوب منطقة القرن في مديرية نِهْم، حيث أفاد مصدر عسكري للميادين بأن هجوم الجيش واللجان رافقه تمشيط مكثف للمواقع التي اقتحمها الجيش واللجان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة الحَنَشات عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وفي محافظة مأرب، قُتل 10 عناصر من قوات هادي بنيران قناصة الجيش واللجان في مناطق المخدرة ووادي الربيعة وتلّة المطار في مديرية صِرواج، كما قُتل 7 جنود من قوات هادي وجُرح 11 آخرين بينهم العميد محمد الجرادي قائد اللواء 81 التابع للرئيس هادي في قصف صاروخي للجيش واللجان على معسكر اللواء غرب المحافظة شمال شرق اليمن.

وفي محافظة شبوة، قُتل 5 عناصر وجُرج 6 آخرين بجراح بليغة من قوات هادي، فيما دُمّرت 3 آليات عسكرية لهم خلال مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة شرق اليمن.

من جهة أخرى، قُتل عنصران من قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي جرّاء اشتباكات مع الجيش واللجان في منطقة مُريْس شمال محافظة الضّالع جنوب البلاد.