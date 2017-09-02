بغداد/نافع الكعبي - إنطلقت، يوم السبت، قطعات عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عمليات "قادمون يا حويجة" لتحرير القضاء التابع لمحافظة كركوك من سيطرة تنظيم "داعش". في حين أعلنت قيادة الحشد الشعبي عن جاهزية قواتها للمشاركة في عمليات "قادمون يا حويجة" المتوقع انطلاقها بعد العيد، بعد ان تحرّكت قطعاتها صوب محاورها لتحرير الحويجة، بينما توجَّه رتل من مفارز "العمليات النفسية الميدانية" الى قاطع الحويجة ليكون أول قوة متحركة نحو القضاء، يأتي ذلك في وقت قال فيه التحالف الدولي: إن القافلة التي انطلقت من الحدود اللبنانية السورية وتضم مقاتلين من تنظيم "داعش"، ما زالت في الصحراء السورية، ولن نسمح لها بمواصلة التحرك شرقا صوب الحدود العراقية، فيما تتصاعد الاتهامات بين القوى العراقية، بشكل خطير على ضوء قرار محافظة كركوك المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، بين قوى هددت بقتال الدولة الكردية الموعودة، وأخرى كردية سخرت من هذه التهديدات، وأكدت الإصرار على تقرير المصير.

وكانت خلية الإعلام الحربي، أعلنت عن توجه رتل مفارز "العمليات النفسية الميدانية" الى قاطع الحويجة ليكون أول قوة متحركة نحو القضاء. وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد إكمال مهامه في عملية قادمون يا تلعفر وتحقيق النصر الكامل هناك، توجه رتل مفارز العمليات النفسية الميدانية الى قاطع الحويجة ليكون أول طلائع القوات التي تتحرك هناك".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي لمحور الشمال علي الحسيني، في حديث صحافي: إن قطعات الحشد الشعبي جاهزة للمشاركة في عمليات قادمون يا حويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)"، لافتا الى أن "معركة الارهاب ستطوى في الاراضي العراقية وسيتم تلقين عناصر داعش درسا لن ينسونه في القتال".

وأضاف الحسيني: إن على الدواعش الاستسلام او القتل ولا يوجد اي حوار مع هذا التنظيم الإرهابي او من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي، لأننا نريد تحرير اهلنا في الحويجة من التنظيم الذي اعدم العشرات من ذويهم، كما انه يتحمل ما آلت اليه الأوضاع الانسانية الصعبة"، متوقعا أن "تكون عمليات تحرير الحويجة من دنس داعش سريعة وخاطفة".

وأشار الحسيني الى أن "قطعات الحشد الشعبي بدأت بالتحرك صوب محاورها وإعداد خطة تحرير الحويجة بالتنسيق مع قطعات الجيش وباقي الصنوف المقاتلة"، مشيرا الى أن "قوات الحشد التركماني بدأت بسحب مقاتليها من تلعفر والموصل تمهيدا للمشاركة في عمليات تحرير قضاء الحويجة".

بدوره، كشف المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، عن وجود عشرات الآلاف من المواطنين ما زالوا محتجزين لدى "داعش" في الحويجة، وفيما اشار الى أن اعداد مقاتلي التنظيم في القضاء اكثر من الفي عنصر، أكد أن مشاركة الحشد اساسية في تحريره.

وقال الأسدي في حديث صحافي: إن الاستعدادات لعمليات قادمون ياحويجة بدأت قبل عدة اسابيع ولكن الاستعدادات الكبيرة بدأت هذه الايام اي بعد تحرير تلعفر ونينوى بالكامل، حيث معظم القطعات التي شاركت في تحرير تلعفر بدأت بالاستعداد لتحرير الحويجة".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، إن الرئيسي لداعش أصبح الآن في قضاء الحويجة، الذي يؤثر بشكل كبير على أمن ديالى وبغداد"، مؤكدا أن "الاستعدادات كاملة والنصر سيكون قريبا بالتعاون مع الأهالي". وأضاف وتوت أن "كل القوات ستشارك بمعارك الحويجة، وسيكون هناك دور فعال لطيران الجيش"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "القوات العراقية ستوفر مخارج للمدنيين بعد الحصول على معلومات استخبارية".

وكانت القوات العراقية، أعلنت، عن بدء تحركها لخوض معركتها المقبلة في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك لتحريره من قبضة تنظيم داعش بعد ثلاثة اعوام من سيطرته عليه.

من جهتها قالت خلية الاعلام الحربي ان طائرات القوة الجوية العراقية باشرت بإلقاء ملايين المنشورات على قضاء الحويجة (60 كيلومترا جنوب غرب محافظة كركوك الشمالية).. وأوضحت أن المنشورات تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بـقرب تحريرهم من داعش وتطلب منهم التعاون مع القوات الامنية لانجاز مهمتها وانقاذهم من براثن ارهابيي التنظيم.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر محلي في المحافظة، السبت، بورود أنباء عن مقتل ما يسمى بـ"مفتي ولاية" صلاح الدين جراء قصف جوي استهدف مضافتين لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قصفا جويا استهدف، مضافتين لتنظيم داعش في منطقة مطيبيجة شرق صلاح الدين وسط أنباء عن مقتل المفتي الشرعي لما يعرف بولاية صلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف على مواقع داعش في مطيبيجة ارتفعت وتيرته بشكل لافت في الأسابيع الماضية ما أدى إلى مقتل العديد من قادة ومسلحي التنظيم".

وتشهد منطقة مطيبيجة، الواقعة شرق محافظة صلاح الدين، نشاطا واضحا لتنظيم "داعش"، وتشكل خطرا جديا على الأمن في محافظتي ديالى وصلاح الدين، بحسب مصادر أمنية.

وفي ديالى، أعلنت قيادة عمليات دجلة، السبت، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" وضبط ثلاثة مخابئ للمتفجرات شمال شرق ديالى. وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث صحافي: إن قوة امنية مشتركة نجحت من اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش وضبط ثلاثة مخابئ للمتفجرات في عملية نوعية جرت في حوض الوقف (25كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف العزاوي: إن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة". وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العديد من قادة وعناصر "داعش" في عمليات نوعية جرت بمناطق متفرقة من المحافظة خلال الاشهر الماضية.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر أمني في المحافظة، السبت، بأن حصيلة تسلل انتحاريين الى محطة كهرباء شرقي مدينة سامراء بلغت ستة قتلى وتسعة مصابين، بينهم موظفون.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الحصيلة النهائية لتسلل انتحاريين لمحطة كهرباء الجالسبة شرقي سامراء بلغت مقتل ستة موظفين واصابة تسعة من الاجهزة الامنية وتحرير بقية الموظفين المحتجزين"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية نجحت من قتل سبعة من الانتحاريين".

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أفاد، السبت، بأن القوات الامنية قتلت سبعة انتحاريين تسللوا إلى محطة كهرباء الجالسية الواقعة شرقي سامراء، مشيراً الى أن انتحارياً ثامناً فجر نفسه.

* التحالف الدولي: لن نسمح لقافلة داعش بالمرور صوب الحدود العراقية

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن القافلة التي تضم مقاتلين من تنظيم "داعش" وأفراد أسرهم ما زالت في الصحراء السورية بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، إنه طلب من روسيا إبلاغ الحكومة السورية بأنه لن يسمح للقافلة، التي تتألف من 17 حافلة بمواصلة التحرك شرقا صوب الحدود العراقية.

* الشيشان تعلن إجلاء 12 طفلا وامرأة من العراق

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن بلاده أجلت من العراق ثمانية أطفال وأربع نساء، من أصول روسية وكازاخية، تُركوا في مناطق حررت حديثا من قبضة تنظيم "داعش".

وكتب قديروف، على تطبيق "انستغرام"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "أمس، ستصل طائرة إلى غروزني من العراق على متنها المجموعة الأخيرة من مواطنينا".

وأضاف أن الطائرة تقل "12 شخصا هم أربع نساء وثمانية أطفال أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات". والنساء الأربع هن أمهات الأطفال.

وقال قديروف: إن الحكومة الروسية تريد إعادة النساء الروسيات وليس فقط الأطفال من العراق، وذهبت بعض الروسيات إلى العراق للالتحاق بأزواجهن الذين انضموا لتنظيم "داعش".

وأوضحت وكالة انترفاكس الروسية، أن المفوضة الروسية لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا ومسؤولين شيشانيين كبارا التقوا ركاب الطائرة فى مطار غروزني.

وهذه أكبر مجموعة تجليها الشيشان من العراق، والأولى التي تتضمن بالغين بعد أن أجلت سبعة أطفال من العراق الشهر الفائت، ويقود قديروف حملة لإعادة أطفال الآباء الذين غادروا روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة للالتحاق بالمجموعات (الارهابية) في سوريا والعراق.

* الجامعة العربية تصف تحرير نينوى بـ"الانتصار المهم"

من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية، السبت، بتحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش"، واصفة إياه بـ"الانتصار المهم"، فيما دعت للحفاظ على وحدة العراق والمضي قدما في إعادة إعمار مدنه.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان أوردته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، واطلعت وسائل إعلام عليه، إنه يرحب "بتحرير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى في العراق"، مهنئا قيادة وحكومة وشعب العراق على "تحقيق هذا الانتصار المهم على تنظيم داعش الإرهابي وبما يمهد الطريق لاستعادة الدولة العراقية سيطرتها على كامل التراب الوطني ودحر جماعات الإرهاب والتطرف نهائيا".

وثمن أبو الغيط "التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلها الجيش العراقي على مدار الفترة الماضية والتي أثمرت عن تحقيق انتصارات ملموسة على تنظيم داعش كان من أبرزها تحرير مدينة الموصل".

* يونامي: مقتل وإصابة 297 عراقياً خلال آب الماضي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن مقتل وإصابة 297 عراقيا جراء أعمال عنف و"إرهاب" ونزاع مسلح جرت خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن بغداد كانت الأكثر تضررا. وقالت البعثة في بيان: إن الأرقام التي سجلتها أفادت "بمقتلِ ما مجموعه 125 مدنياً عراقياً وإصابة 188 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر آب 2017". وأضافت أن "عدد القتلى المدنيين في شهر آب بلغ 116 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 181 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)".

* أردوغان: العمليات الإرهابية في العراق امتداد لمؤامرة وخطة كبيرة

عد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، العمليات "الإرهابية" التي تنفذ في العراق وسوريا، امتدادا لـ"مؤامرة وخطة كبيرة"، داعيا إلى ضرورة البقاء في يقظة.

ونقلت قناة "TRT" التركية الرسمية عن أردوغان قوله خلال مشاركته في حفل بمناسبة عيد الأضحى بمدينة اسطنبول: إن العمليات الإرهابية في سوريا والعراق هي امتداد للمؤامرة والخطة الكبيرة"، مؤكدا أنه "يجب أن نبقى يقظين".

وأضاف أردوغان أنه "لا فرق عندنا بين العمليات الإرهابية التي تجري في سوريا أو في العراق أو على أرضنا".

وأشار أردوغان إلى أن "هدفنا واضح وصريح أما الشهادة أو النصر".

* تصاعد الإتهامات حول إشراك كركوك بالإستفتاء

تصاعدت حدة الاتهامات بين القوى العراقية، بشأن قرار محافظة كركوك المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، بين قوى هددت باستخدام السلاح، وأخرى كردية سخرت من هذه تلك التهديدات.

وقال زعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: إن موضوع إدخال كركوك ضمن الإستفتاء هو أمر خطير للغاية، ويجب أن يكون أمامه موقف رسمي واضح وحاسم، لأنه مخالفة قانونية ودستورية صارخة، ولا بد من رد فعل يتناسب مع حجم التهديد، واصفًا مواقف ورد فعل جهات سياسية ومسؤولين في البرلمان بالضعيفة.

وخاطب الخزعلي الشعب الكردي قائلا: كلامنا إلى أبناء الشعب الكردي.. حذاري حذاري من السعي والمشي خلف أحلام البارزاني العائلية، وهو الذي تعاون مع صدام، فهو يريد أن يجعل منكم حطبًا لمحرقة حروبه، ونحن ملتزمون الدفاع عن بلدنا".

بالمقابل، رد الأكراد على تهديدات الخزعلي بالتأكيد على أنها لا تخيفهم. وقال رشاد كلالي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني: إن الشعب الكردي الذي قارع "دكتاتورية وبطش صدام حسين" لن تخيفه تهديدات قيس الخزعلي، على حدّ تعبيره.

وأضاف: إن تصريحات الخزعلي "مدفوعة الثمن"، منوهًا بأن "التهديدات والتصريحات التي تصدر سواء من الخزعلي أو غيره لن تثني الكرد في خيارهم نحو تقرير المصير.