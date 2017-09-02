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رقم الخبر: 201949 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: محليات  
عسكري: 260 قناة فضائية معادية تستهدف ثقافة وهوية شعبنا

عسكري: 260 قناة فضائية معادية تستهدف ثقافة وهوية شعبنا

قال رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عبد العلي علي عسكري ان 260 قناة فضائية معادية تبث باللغة الفارسية مستهدفة ثقافة وهوية الشعب الايراني.
واضاف عسكري، في كلمة القاها خلال مراسم تكريم الناشطين في تلاوة وحفظ القرآن الكريم، ان هذه الفضائيات تبث مختلف البرامج المناهضة لثقافة وهوية الشعب الايراني وهي تعد احدى الجبهات التي فتحها الاعداء على البلاد.
وتابع: ان الجبهة المناهضة الاخرى تتمثل بالاجواء الافتراضية (انترنت) والتي تستهدف جيل الشباب في البلاد بسبب هيمنة النظام السلطوي على البنية التحتية للاجواء الافتراضية. ونوه الى ان الاعداء يشنون حربا غير متكافئة على البلاد.
وفي سياق آخر لفت الى ان الشريحة التي تستطيع الوقوف سدا في مواجهة الاستكبار العالمي هم الناشطون في مجال القرآن الكريم ومبادئ اهل البيت عليهم السلام فيما تعد مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مقرا للحرب الناعمة في مواجهة الاعداء.
وحث عسكري على المشاركة في هذا الجهاد الكبير وممارسة دور وسائل الاعلام، "واذا كنا لم نسمح للاعداء بالاستيلاء على شبر واحد من اراضينا في حرب السنوات الثمانية ينبغي تحقيق الانتصار في الجبهة الثقافية ايضا وعدم السماح للاعداء باستهداف جيل الشباب في البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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