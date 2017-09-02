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رقم الخبر: 201948 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني لدى العراق: ندعم أي اتفاق تتوصل إليه بغداد وأربيل

السفير الإيراني لدى العراق: ندعم أي اتفاق تتوصل إليه بغداد وأربيل

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى العراق، إيرج مسجدي، دعم طهران لأي اتفاق تتوصل إليه بغداد وأربيل.
وقال مسجدي في تصريح صحفي بشأن موقف إيران من إجراء الاستفتاء في محافظة كركوك ان "الشعب العراقي هو من يقرر مصيره، ومن الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع القانون والدستور العراقي ووحدة العراق، ونحن ندعم أي اتفاق بين أربيل وبغداد".
وأضاف السفير الإيراني "بالنسبة لنا ليس هنالك فرق بين أهالي كركوك أو البصرة أو أربيل أو الموصل، وكلهم أخوة أعزاء لنا".
ووصف مسجدي الاكراد بأنهم أفضل أصدقاء إيران بالقول إن "الاكراد في العراق من أفضل أصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى التاريخ، نرسل تحياتنا إلى جميع الكرد ونبارك لهم عيد الأضحى ".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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