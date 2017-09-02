* بحريتنا تمتلك القدرة على تنفيذ مهام في ماوراء البحار ومستعدة وفق القوانين الدولية ان تتواجد في أي مكان

قال قائد القوات البحرية في الجيش، الادميرال حبيب الله سياري: إن القوات البحرية الايرانية تراقب المنطقة بالكامل وترصد جميع التحركات في المياه الحرة والدولية.

وأشار الادميرال حبيب الله سياري، السبت، خلال مراسم إستقبال المجموعة 47 التابعة للبحرية الايرانية، الى التواجد المستمر لمجموعات البحرية الايرانية في المياه الحرة، قائلاً: رسالتنا الى الدول الصديقة هي الدفاع عن مصالحنا المشتركة والرسالة الى الاعداء هي أننا عازمون على الدفاع عن مصالح ايران ولا نهاب التهديدات.

واضاف: منذ تسعة اعوام وتتواجد مجموعاتنا البحرية بشكل مستمر في ماوراء البحار ونتيجة لذلك تمكنا من توفير الامن الضروري لخطوط النقل والعبور، حيث تعبر اليوم جميع السفن في المناطق الخطيرة في البحار، دون ان يتعرض لها أي احد.

وتابع: إن البحرية الايرانية أثبتت من خلال تواجدها المستمر في البحار أنها ليست قوة شاطئية، وان ايران ليست بلداً معزولاً، مؤكدا ان القوات البحرية الايرانية لديها إشراف كامل على المنطقة وترصد جميع التحركات في المياه الحرة والدولية.

ونوه الادميرال سياري الى ان البحرية الايرانية تمتلك القدرة على تنفيذ مهام في المياه البعيدة ومستعدة عبر رعاية القوانين الدولية ان تتواجد في أي مكان، قائلاً: على الاعداء ان يدركوا اننا مستعدون للتواجد بكل قوة لتنفيذ المهام الخطيرة.

ولفت قائد القوات البحرية الى انه يتم في جميع المحافل الدولية والملتقيات الدولية وصف القوات البحرية الايرانية بالقوة المقتدرة والمؤثرة في المعادلات الاقليمية.

وقد رست مجموعة القطع البحرية 47 للجيش صباح السبت في ميناء بندر عباس (جنوب) بعد 76 يوما من قيامها بمهمة ملاحية.

وتضم هذه المجموعة، القطع البحرية 47 والقطع التدريبية بما فيها مدمرة البرز وسفينة بوشهر اللوجستية.