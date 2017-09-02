أكدت وزارة الدفاع الروسية، إن تنظيم داعش هرب من دير الزور تاركاً وراءه الأسلحة والمعدات، وقالت: إن هزيمة التنظيم في هذه المنطقة ستصبح هزيمة إستراتيجية في سوريا.

وقالت: إن الجيش السوري وبدعم من الطيران الروسي يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفكّ الحصار عن المدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها السبت، قائلة: لا يتخلى مسلحو تنظيم (داعش الإرهابي) عن جهودهم لوقف تقدم القوات السورية عن طريق نقل المركبات المدرعة ومركبات الطرق الوعرة التي تحمل أسلحة رشاشة ثقيلة وأسلحة وذخيرة إلى منطقة دير الزور وإنشاء مواقع جديدة مدعومة بالمدفعية والأنظمة وقذائف الهاون.

وعمل الجيش السوري لحصار داعش في بادية تمتد على 8 آلاف كيلومتر مربع بين ريف حمص الشمالي الشرقي وشرق حماة. في خطوة تكمل محاور قتال تسير بتسارع باتجاه دير الزور.

وكان مصدر عسكري أفاد ليل الجمعة بأن الجيش السوري في دير الزور نفّذ إغارة ناجحة باتجاه تلة علوش والدشم المحيطة بها.

المصدر أشار إلى أن الجيش قضى على عشرة مسلحين من تنظيم داعش وغنم كمية من الأسلحة والذخائر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها نفذت 350 طلعة في سوريا خلال أسبوع ودمرت أكثر من 900 موقع للإرهابيين، مشيرة إلى أنه تمّ رصد 24 طلعة استطلاعية بالقرب من الحدود السورية.

وكانت الوزارة المذكورة أعلنت الجمعة في بيان لها الجمعة: إن الطائرات الروسية نفذّت 130 طلعة استطلاعية لطائرات بدون طيار، تمّ بنتيجتها العثور على أكثر من 400 موقع للمسلحين.

وأفادت قناة الميادين بأن الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على بلدة عقيربات أكبر معاقل داعش بريف حماة إضافة إلى 12 قرية بمساحة تبلغ خمسة أضعاف مدينة الرقة، وبذلك قلّصوا المساحة التي يسيطر عليها التنظيم إلى 10 كيلومترات مربعة فقط.

وتعدّ بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم في المنطقة ومنطلقا لهجماته باتجاه مواقع الجيش السوري في ريف حماه الشرقي والطريق الواصل بين حلب وحماة.

وكان الجيش السوري إستعاد الجمعة 9 قرى في ريف السلمية الشرقي بحماة.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش واصلت تقدمها بعد عمليات مكثفة نفذتها ضد تحصينات تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي سيطرت خلالها على قرية الوهابية غرب منوخ بـ 5 كم.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري في دير الزور نفّذ إغارة ناجحة باتجاه تلة علوش والدشم المحيطة بها.

المصدر أشار إلى أن الجيش قضى على عشرة مسلحين من تنظيم داعش وغنم كمية من الأسلحة والذخائر.

وأفادت دائرة الإعلام الحربي السوري بانفجار سيارتين مفخختين من قبل انتحاريي داعش في ناحية عقيربات بريف حماة، على خلفية تقدم للجيش السوري نحو عقيربات وتضييق الخناق على داعش.

وانفجرت السيارة الأولى من قبل المجموعات الإرهابية أثناء عملية تقدم الجيش السوري إلى ناحية عقيربات، أما السيارة الثانية فانفجرت تحديدا في قرية جروح التي سيطر عليها الجيش مؤخرا في ناحية العقيربات شرق حماة، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو جرحى.

وأخلت السلطات السورية سبيل 80 موقوفا معظمهم من ريف دمشق، وذلك في إطار تعزيز المصالحات الوطنية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، قال أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث همام حيدر أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ودعما لجهود المصالحات الوطنية ونتيجة الإندفاع الشعبي تم اليوم إطلاق سراح نحو 80 شخصا من الذين غُرّر بهم من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

ودعا حيدر المطلق سراحهم إلى الإستفادة من أخطاء الماضي ورسم المستقبل بما فيه مصلحة الوطن والوقوف إلى جانب الجيش السوري مشيرا إلى أن حماسة أهالي ريف دمشق ووطنيتهم العالية أسهمت في الحفاظ على أمن واستقرار مناطقهم وإنجاح المصالحات الوطنية.

من جهته صرّح نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس أن المحافظة وجّهت الأجهزة التابعة لها بتسهيل أمور كل من أخلي سبيلهم وحل أي مشكلة يمكن أن تعترضهم مستقبلا وتسوية أوضاع الموظفين ومساعدتهم في العودة إلى دوائرهم.

على الصعيد ذاته، أشار نشطاء إلى أن الحكومة السورية أفرجت عن نحو 80 معتقلا ومعتقلة من سجونها، بموجب الصفقة التي جرت بين الحكومة والفصائل المسلحة، (جيش أسود الشرقية) في البادية السورية المنضوية تحت لواء (الجيش الحر) وفصيل (قوات الشهيد أحمد العبدو).