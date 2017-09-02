بعث الرئيس الشيخ حسن روحاني برقية تهنئة الى الرئيس الفيتنامي ترانغ تان سانغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وأعرب عن أمله بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقدم الرئيس روحاني خالص التهاني والتبريكات للرئيس ترانغ تان سانغ وللشعب الفيتنامي بمناسبة حلول العيد الوطني لجمهورية فيتنام الشعبية .

وعبر الرئيس الايراني عن ارتياحه للعلاقات الودية بين البلدين معربا عن امله في المزيد من تمتين العلاقات الثنائية وعلى جميع الاصعدة في ظل الارادة السياسية لكبار مسؤولي البلدين.

وفي الختام تمنى الرئيس روحاني موفور الصحة والعافية للرئيس تان سانغ ولدولة فيتنام وشعبها الخير والعزة والتقدم .

بدوره بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء القرغيزي «صفر اسحاقوف» بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، وأعرب عن تمنياته بالمزيد من تطوير العلاقات على جميع الاصعدة في اطار المصالح المتبادلة بين البلدين.

وقدم جهانغيري في البرقية خالص التهاني والتبريكات لرئيس الوزراء والشعب بحلول الذكرى السنوية لاستقلال جمهورية قرغيزيا.

وتمنى النائب الأول لرئيس الجمهورية موفور الصحة والسلامة لرئيس الوزراء القرغيزي والتقدم والازدهار للشعب الصديق والشقيق في قرغيزيا.