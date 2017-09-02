  • السبت ١٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201944 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
شركة جديدة لتشغيل الهاتف المحمول تبدأ عملها في ايران

شركة جديدة لتشغيل الهاتف المحمول تبدأ عملها في ايران

أعلن محمد حسن شانه ساز زاده مديرعام مجموعة شاتل عن بدء عمل شركة شاتل موبايل لتشغيل الهاتف المحمول في ايران.
وقال أن شركة شاتل ستقدم في المستقبل لأول مرة خدمات لاشراك خدمات الهاتف الارضي و المحمول حيث ستغطى جميع أنحاء البلاد. 
وقال أن شركته ستقدم خدمات للمستخدمين على مدار 24 ساعة عبر مركز الاتصالات وكذلك 400 مركز لتقديم الخدمات. مضيفاً إلا أن في المرحلة الاولى تغطي شبكة شاتل موبايل 600 مدينة في البلاد. 
بدوره قال آرش كريمي بيكي مديرعام شركة شاتل موبايل أن هذه الشركة ستقدم شرائح الهاتف المحمول بـ مفتاح 0988 وهي ستقدم خدمة جديدة للمستخدمين من خلال دمج خدمات الدفع المسبق أو الدفع المستقبلي وهو يعني أن المستخدم يمكنه ان يدفع جزء من ثمن الخدمات التي ستقدم له بعد استخدامها وبعضها قبل استخدامها وسيكون الأمر بيد السمتخدم.
وأشار كريم بيكي الى أن الشركة كذلك ستقدم شرائح خاصة و بخدمات مميزة للسياح الاجانب الذين يزورون ايران.
وذكر أن العاملين في المركز الهاتفي لتقديم الخدمات للزبائن يستطيعون التحدث مع الزبائن باللغات الاجنبية و حتى اللهجات المحلية لكل منطقة في البلاد.
تعد شركة شاتل موبايل شركة حديثة في هذا المجال حيث حصلت على التصاريح اللازمة قبل عامين و هي اليوم تبدأ نشاطاتها من خلال التوزيع التجاري الرسمي لشرائح الهاتف المحمول في سوق تتنافس فيه شركات همراه اول،ايرانسل،تاليا، رايتل و شركات محلية في كيش و اصفهان.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0643 sec