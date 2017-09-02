وقال أن شركة شاتل ستقدم في المستقبل لأول مرة خدمات لاشراك خدمات الهاتف الارضي و المحمول حيث ستغطى جميع أنحاء البلاد.

وقال أن شركته ستقدم خدمات للمستخدمين على مدار 24 ساعة عبر مركز الاتصالات وكذلك 400 مركز لتقديم الخدمات. مضيفاً إلا أن في المرحلة الاولى تغطي شبكة شاتل موبايل 600 مدينة في البلاد.

بدوره قال آرش كريمي بيكي مديرعام شركة شاتل موبايل أن هذه الشركة ستقدم شرائح الهاتف المحمول بـ مفتاح 0988 وهي ستقدم خدمة جديدة للمستخدمين من خلال دمج خدمات الدفع المسبق أو الدفع المستقبلي وهو يعني أن المستخدم يمكنه ان يدفع جزء من ثمن الخدمات التي ستقدم له بعد استخدامها وبعضها قبل استخدامها وسيكون الأمر بيد السمتخدم.

وأشار كريم بيكي الى أن الشركة كذلك ستقدم شرائح خاصة و بخدمات مميزة للسياح الاجانب الذين يزورون ايران.

وذكر أن العاملين في المركز الهاتفي لتقديم الخدمات للزبائن يستطيعون التحدث مع الزبائن باللغات الاجنبية و حتى اللهجات المحلية لكل منطقة في البلاد.

تعد شركة شاتل موبايل شركة حديثة في هذا المجال حيث حصلت على التصاريح اللازمة قبل عامين و هي اليوم تبدأ نشاطاتها من خلال التوزيع التجاري الرسمي لشرائح الهاتف المحمول في سوق تتنافس فيه شركات همراه اول،ايرانسل،تاليا، رايتل و شركات محلية في كيش و اصفهان.