واصلت السلطات البحرينية حصارها الأمني المكثف لمنزل المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم على الرغم من مرور 100 يوم على وضعه تحت الإقامة الجبرية.

ونشر نشطاء صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن وجود مدرعتين على الأقل في محيط منزل آية الله قاسم.

ومنذ 23 مايو/أيار 2017، داهمت قوات تابعة للداخلية الدراز، وفضت اعتصامًا عند منزل آية الله قاسم بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل.

ومنذ ذلك اليوم يقبع آية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية، فيما تواصل السلطات فرض حصار أمني خانق على البلدة منذ يونيو/حزيران 2016.



