اعلن وزير التربية والتعليم «محمد بطحائي» ان الرئيس حسن روحاني وخلال اتصال هاتفي اوعز بمتابعة حادث انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الطالبات في محافظة هرمزكان (جنوب).

واضاف بطحائي في تصريح له بعد عيادة جرحى هذا الحادث، انه وبناء على ما اوعز به الرئيس روحاني فقد تم التنسيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمتابعة صحة المصابين.

يذكر ان حادث انقلاب الحافلة وقع عند الساعة الثالثة و 59 دقيقة من فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكانت الحافلة متجهة من محافظة هرمزكان الى مدينة شيراز حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داراب الواقعة على بعد 225 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.