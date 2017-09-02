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|رقم الخبر: 201941
|تاريخ النشر: أيلول 02, 2017
|الوقت: 18:26
|الاقسام: محليات
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ووزير التربية والتعليم يعود جرحى الحادث
الرئيس روحاني يوعز بمتابعة حادث إنقلاب حافلة الطالبات جنوب البلاد
اعلن وزير التربية والتعليم «محمد بطحائي» ان الرئيس حسن روحاني وخلال اتصال هاتفي اوعز بمتابعة حادث انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الطالبات في محافظة هرمزكان (جنوب).
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