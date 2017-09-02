قالت الناشطة الحقوقية البحرينية المعتقلة إبتسام الصائغ إن "وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين سيجعل للأعياد معنى حقيقيًا للفرح".

وفي رسالة من زنزانتها، أكدت الصائغ أن نشاطها الحقوقي "ليس خيارًا بل هو فطرة لكل إنسان يرفض الظلم وسحق الكرامة، يساند الضحايا، لهذا لن أتراجع عن خطواتي وخصوصًا أني استند الى قانون يساند الانسانية".

ابتسام الصائغ من زنزانتها: لن أغفر لمن انتهك كرامتي ومحاسبته أولويتي

وهنا نصّ رسالة الصائغ:

كل عام نتمنى أن يعيش العالم بسلام ووئام لتكون الأعياد أجمل، فكل عام وجميع المسلمين على مبادئ خاتم الأنبياء و الرسل و القيم التي أساسها القران الكريم متوحدين، وكل عام وشعبي المقيد بخير فلم يتبقى بيت بحراني يحتفل بهذه الأعياد ولَم نعد نسمع ضحكات الأطفال بل غزى الحزن عليهم وعلى الجميع.

ها أنا محرومة من الحرية ومن عائلتي وأحبتي، وبعيدة عن الضحايا الذين وثقوا بي ليس خياراً بل هو فرضاً لكتمان الحقيقة المؤلمة، الواقع قاسي جدا لا يمكن تجميله، يحتاج لجهود مخلصة، محبة، واعية لتطالب بتنفيذ التوصيات و إحترام الاتفاقيات و على رأسها محاسبة المعذبين.

نشاطي ليس خياراً بل هو فطرة لكل إنسان يرفض الظلم و سحق الكرامة، يساند الضحايا، لهذا لن أتراجع عن خطواتي وخصوصاً أني استند على قانون يساند الانسانية، وها أنا اليوم اكثر إصرارا من الامس، فقد تعرضت كرامتي الى سطوة على يد مجموعة من المجرمين لن أغفر لهم، بل محاسبتهم من أولوياتي.

لن أفقد الأمل ولن أنزلق للإكتئاب والخوف والتردد، إيقاف الانتهاكات على ارض وطني الحبيب سيجعل للأعياد معنى حقيقي للفرح و سيعكس ذلك على الجميع.

