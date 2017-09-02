التقى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله محمود هاشمي شاهرودي وامين المجمع محسن رضائي محافظ كربلاء المقدسة في العراق عقيل الطريحي وعدد من المسؤولين العراقيين.

وادى آية الله هاشمي شاهرودي و محسن رضائي مراسم زيارة الامام ابي عبد الله الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما في كربلاء المقدسة.

وزارت شرائح مختلفة من اهالي مدينة كربلاء المقدسة وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية البارزة بينهم محافظ كربلاء عقيل الطريحي ومستشار رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني ورئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم والاعضاء الآخرين مقر اقامة آية الله هاشمي شاهرودي ومحسن رضائي في مدينة كربلاء.

كما زارهما قائد عمليات الفرات الاوسط قيس المحمداوي وقائد شرطة كربلاء العميد احمد الزوين ومدير بلديات المحافظة مازن الياسري، بالاضافة الى عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الدينية العراقية.