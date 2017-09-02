صرح حجة الاسلام والمسلمين المروي أن النجباء يقدمون النموذج الجهادي المتكامل الذي يساهم في تقديم المثل الأعلى لأبناء اُمتنا الإسلامية في كل الساحات.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد الأمين العام لشؤون الحوزة العلمية في المقـاومة الإسـلامية حركة النجباء السيد علاء الدين الجزائري مساعد مكتب الإمام الخـامنئي (دام ظله) لشؤون الحوزات العلمية حجة الاسلام والمسلمين الشيخ المروي.

وقدّم الجزائري شرحاً مفصلاً عن دور الحركة في كافة ساحات العمل الثقافي والإجتماعي والجهادي في العراق وسوريا.

كما نقل ا الجزائري شكر كل أبناء المقاومة الإسلامية في العـراق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وخاصة سماحة الإمام الخـامنئي (دام ظله) لكل الرعاية والإهتمام الذي يحظى به الشعب العراقي من قبلهم.

وأثنى حجة الاسلام والمسلمين الشيخ المروي على الدور المهم لحركة النجبـاء في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في العراق وسوريا.

وصرح حجة الاسلام والمسلمين المروي أن النجباء يقدمون النموذج الجهادي المتكامل الذي يساهم في تقديم المثل الأعلى لأبناء اُمتنا الإسلامية في كل الساحات.