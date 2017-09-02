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رقم الخبر: 201937 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
المقاومة الإسلامية في العـراق توجه الشكر للإمام الخـامنئي لإهتمامه الخاص بالشعب العراقي
خلال لقاء مساعد مكتب قائد الثورة وقيادي بحركة النجباء

المقاومة الإسلامية في العـراق توجه الشكر للإمام الخـامنئي لإهتمامه الخاص بالشعب العراقي

صرح حجة الاسلام والمسلمين المروي أن النجباء يقدمون النموذج الجهادي المتكامل الذي يساهم في تقديم المثل الأعلى لأبناء اُمتنا الإسلامية في كل الساحات.
جاء ذلك خلال استقبال مساعد الأمين العام لشؤون الحوزة العلمية في المقـاومة الإسـلامية حركة النجباء السيد علاء الدين الجزائري مساعد مكتب الإمام الخـامنئي (دام ظله) لشؤون الحوزات العلمية حجة الاسلام والمسلمين الشيخ المروي.
وقدّم الجزائري شرحاً مفصلاً عن دور الحركة في كافة ساحات العمل الثقافي والإجتماعي والجهادي في العراق وسوريا.
كما نقل ا الجزائري شكر كل أبناء المقاومة الإسلامية في العـراق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وخاصة سماحة الإمام الخـامنئي (دام ظله) لكل الرعاية والإهتمام الذي يحظى به الشعب العراقي من قبلهم.
وأثنى حجة الاسلام والمسلمين الشيخ المروي على الدور المهم لحركة النجبـاء في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في العراق وسوريا.
وصرح حجة الاسلام والمسلمين المروي أن النجباء يقدمون النموذج الجهادي المتكامل الذي يساهم في تقديم المثل الأعلى لأبناء اُمتنا الإسلامية في كل الساحات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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