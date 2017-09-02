دعا ممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران، جمهورية آذربايجان لعدم افتتاح سفارة لها في الكيان الاسرائيلي.

وخلال لقائه مندوبي وسائل الاعلام للدول الاسلامية في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية، قال حجة الاسلام سيد محمد علي آل هاشم، ان بعض الدول تسعى لاثارة التفرقة بين البلدين (الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان)، لذا فاننا ندعو جمهورية آذربايجان للحذر من مؤامرات الاعداء.

واعتبر وسائل الاعلام بانها مؤثرة في توطيد الاواصر بين البلدين ومواجهة مخططات الاعداء المثيرة للتفرقة واضاف، انه بامكان وسائل الاعلام التقريب اكثر فاكثر بين الحكومتين والشعبين وان تكون مؤثرة في تقوية وتنمية الثقافة المشتركة.

واضاف آل هاشم، ان "اسرائيل" خط احمر للمسلمين ونحن ندعو جمهورية آذربايجان ان لا تقبل اي اجراء بشان ايجاد العلاقات مع "اسرائيل".

وتابع قائلا، هنالك حديث يتناهى الى الاسماع بان جمهورية آذربايجان تريد افتتاح سفارة لها في "اسرائيل"، الا انه عليها الا تبادر الى هذه الخطوة.

واكد ثقة الجمهورية الاسلامية الايرانية بجمهورية آذربايجان واضاف، ان جميع علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية السياسية والاجتماعية مع جمهورية آذربايجان مبنية على الثقة الا ان سياسات الاعداء المثيرة للتفرقة في هذا البلد مثيرة للقلق.